A mobilização para transformar Penápolis em sede de um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia ganhou ainda mais força na sexta-feira (15), após a reivindicação ser entregue diretamente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro realizado em Barretos.
A vereadora Professora Jandineia foi responsável por entregar pessoalmente o ofício que reforça o pedido de instalação da unidade federal no município. O momento foi tratado pela parlamentar como um passo importante na luta pela ampliação do ensino técnico e superior público na cidade.
“Foi um momento emocionante e marcante, que aumenta nossa expectativa para a concretização do Instituto Federal em Penápolis”, declarou a vereadora após o encontro.
A busca pela implantação do campus vem sendo construída por meio de uma série de articulações políticas e institucionais realizadas nos últimos meses. Sob liderança de Jandineia, reuniões ocorreram tanto na capital paulista quanto em Brasília, envolvendo representantes municipais e autoridades ligadas à área da educação.
Entre as ações mais recentes, a vereadora comandou uma comitiva penapolense em audiência no Ministério da Educação, realizada no último dia 22, na capital federal. O encontro reforçou a defesa da instalação do campus e contou com apoio do vice-prefeito do município.
A Prefeitura de Penápolis também já sinalizou apoio à iniciativa e disponibilizou um prédio que poderá abrigar futuramente a unidade federal. Em outra frente de articulação, Jandineia esteve recentemente nas cidades de Presidente Prudente e Andradina, aproveitando agendas com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin para reforçar o pedido.
Segundo a parlamentar, a chegada de um campus do Instituto Federal poderá representar uma transformação histórica para Penápolis e toda a região, ampliando o acesso à qualificação profissional, incentivando o desenvolvimento econômico e criando novas oportunidades para jovens e trabalhadores.
A expectativa agora é que as tratativas avancem junto ao governo federal nos próximos meses, fortalecendo um projeto considerado estratégico para o futuro educacional do município.
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