A mobilização para transformar Penápolis em sede de um campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia ganhou ainda mais força na sexta-feira (15), após a reivindicação ser entregue diretamente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro realizado em Barretos.

A vereadora Professora Jandineia foi responsável por entregar pessoalmente o ofício que reforça o pedido de instalação da unidade federal no município. O momento foi tratado pela parlamentar como um passo importante na luta pela ampliação do ensino técnico e superior público na cidade.

“Foi um momento emocionante e marcante, que aumenta nossa expectativa para a concretização do Instituto Federal em Penápolis”, declarou a vereadora após o encontro.