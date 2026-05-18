A sessão da Câmara Municipal de Penápolis desta segunda-feira (18) promete movimentar os debates no Legislativo com a votação de nove projetos considerados estratégicos para diferentes áreas da administração pública. As matérias incluem criação de cargo técnico no Daep, reforço orçamentário para reformas e manutenção de serviços públicos, além da implantação do Plano Diretor de Macrodrenagem Urbana.

Entre os destaques da pauta, está a mensagem nº 62, enviada pelo Executivo, que prevê a criação do cargo de Técnico de Manutenção Elétrica no quadro funcional da Autarquia Municipal de Saneamento Ambiental (Daep). A proposta busca fortalecer os serviços operacionais da autarquia responsável pelo saneamento da cidade.

Outro projeto de grande impacto é a mensagem nº 63, que institui o Plano Diretor de Macrodrenagem Urbana, considerado fundamental para planejamento e prevenção de problemas relacionados a enchentes e escoamento de águas pluviais no município.

Também integra a pauta a mensagem nº 64, que promove adequações na redação do projeto relacionado ao sistema de estacionamento rotativo, a chamada zona azul.