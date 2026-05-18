A sessão da Câmara Municipal de Penápolis desta segunda-feira (18) promete movimentar os debates no Legislativo com a votação de nove projetos considerados estratégicos para diferentes áreas da administração pública. As matérias incluem criação de cargo técnico no Daep, reforço orçamentário para reformas e manutenção de serviços públicos, além da implantação do Plano Diretor de Macrodrenagem Urbana.
Entre os destaques da pauta, está a mensagem nº 62, enviada pelo Executivo, que prevê a criação do cargo de Técnico de Manutenção Elétrica no quadro funcional da Autarquia Municipal de Saneamento Ambiental (Daep). A proposta busca fortalecer os serviços operacionais da autarquia responsável pelo saneamento da cidade.
Outro projeto de grande impacto é a mensagem nº 63, que institui o Plano Diretor de Macrodrenagem Urbana, considerado fundamental para planejamento e prevenção de problemas relacionados a enchentes e escoamento de águas pluviais no município.
Também integra a pauta a mensagem nº 64, que promove adequações na redação do projeto relacionado ao sistema de estacionamento rotativo, a chamada zona azul.
Na área financeira, diversos pedidos de suplementação orçamentária serão analisados pelos vereadores. A mensagem nº 65 autoriza abertura de crédito adicional de R$ 366.990,88 para aquisição de materiais permanentes, locação de imóvel destinado ao arquivo público municipal e contratação de desktops.
Já a mensagem nº 66 prevê suplementação de R$ 454.300,00 para custear a reforma do Centro de Castração. Outra proposta, a mensagem nº 67, destina R$ 330.308,48 para serviços de limpeza e conservação em quatro unidades escolares do município.
O setor de trânsito também está contemplado na pauta. A mensagem nº 68 autoriza suplementação de R$ 15 mil para a Secretaria Municipal de Trânsito. Enquanto isso, a mensagem nº 69 prevê o repasse de R$ 55 mil para atendimento ao Tiro de Guerra.
Fechando a pauta, a mensagem nº 70 trata da concessão de uso de um espaço público localizado no Parque Maria Chica para exploração de atividade de lanchonete.
A sessão está marcada para começar às 19h e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara, no canal 14 da TV a cabo, além das plataformas digitais oficiais do Legislativo. Os projetos completos podem ser consultados no portal oficial da Câmara Municipal de Penápolis
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