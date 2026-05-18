A Justiça Eleitoral divulgou na noite de domingo (17) o resultado oficial da eleição suplementar realizada em Brejo Alegre. Adriano Marcelo Bonilha, do União Brasil, foi eleito prefeito do município ao lado do vice Guilherme Nascimento dos Santos, o Gui da Maysa.

De acordo com o relatório de totalização emitido pela Justiça Eleitoral de Birigui, responsável pela zona eleitoral de Brejo Alegre, Adriano Bonilha recebeu 1.157 votos, o equivalente a 52,40% dos votos computados como válidos.

O adversário Wilson Marques Leopoldo, da chapa formada por MDB e PSD, obteve 1.051 votos, representando 47,60% da votação. Conforme o documento oficial, os votos destinados ao candidato aparecem como “anulados sub judice”, situação que ocorre quando há pendências judiciais envolvendo a candidatura.