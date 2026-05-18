A Justiça Eleitoral divulgou na noite de domingo (17) o resultado oficial da eleição suplementar realizada em Brejo Alegre. Adriano Marcelo Bonilha, do União Brasil, foi eleito prefeito do município ao lado do vice Guilherme Nascimento dos Santos, o Gui da Maysa.
De acordo com o relatório de totalização emitido pela Justiça Eleitoral de Birigui, responsável pela zona eleitoral de Brejo Alegre, Adriano Bonilha recebeu 1.157 votos, o equivalente a 52,40% dos votos computados como válidos.
O adversário Wilson Marques Leopoldo, da chapa formada por MDB e PSD, obteve 1.051 votos, representando 47,60% da votação. Conforme o documento oficial, os votos destinados ao candidato aparecem como “anulados sub judice”, situação que ocorre quando há pendências judiciais envolvendo a candidatura.
Ao todo, o município registrou 2.286 votos para o cargo de prefeito. Desse total, 2.208 foram destinados aos candidatos concorrentes. Também foram contabilizados 65 votos nulos, correspondentes a 2,84%, além de 13 votos em branco, o que representa 0,57% do total.
A eleição suplementar foi realizada após a cassação dos diplomas dos eleitos no pleito municipal de 2024. A decisão da Justiça Eleitoral ocorreu após ação movida pelo Ministério Público Eleitoral que investigou suposto abuso de poder econômico e político durante a campanha passada.
O processo apontou suspeitas de transferências irregulares de títulos eleitorais para o município mediante concessão de benefícios. Com a cassação, o então presidente da Câmara Municipal, Edson Takao Sakuma (MDB), assumiu interinamente a Prefeitura até a realização do novo pleito.
A votação deste domingo ocorreu entre 8h e 17h em dois locais de votação instalados na região central da cidade: a Escola Estadual Agostinho Grigoleto e a EMEF José João Abdalla.
O resultado divulgado pela Justiça Eleitoral ainda consta como sujeito a modificações em razão de eventuais recursos ou impugnações, conforme informado no relatório oficial da totalização.
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