Na noite de sábado (16), a Polícia Militar prendeu um homem procurado pela Justiça no bairro Hilda Mandarino, em Araçatuba. A captura ocorreu durante patrulhamento realizado por uma equipe de Rádio Patrulhamento pela Rua Josefina Mungo.

Segundo a corporação, os policiais abordaram o suspeito e, após consulta criminal, constataram a existência de um mandado de prisão em aberto pelos crimes de ameaça, violação de domicílio e violência doméstica.

O homem foi encaminhado ao Distrito Policial de Araçatuba, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.