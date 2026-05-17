18 de maio de 2026
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HILDA MANDARINO

Foragido por violência doméstica é preso em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Homem com mandado por ameaça e invasão de domicílio foi localizado pela PM durante patrulhamento noturno
Homem com mandado por ameaça e invasão de domicílio foi localizado pela PM durante patrulhamento noturno

Na noite de sábado (16), a Polícia Militar prendeu um homem procurado pela Justiça no bairro Hilda Mandarino, em Araçatuba. A captura ocorreu durante patrulhamento realizado por uma equipe de Rádio Patrulhamento pela Rua Josefina Mungo.

Segundo a corporação, os policiais abordaram o suspeito e, após consulta criminal, constataram a existência de um mandado de prisão em aberto pelos crimes de ameaça, violação de domicílio e violência doméstica.

O homem foi encaminhado ao Distrito Policial de Araçatuba, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.

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