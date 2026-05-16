O estudante Felipe Gebra Pasquini, de 20 anos, natural de Araçatuba, morreu na manhã desta sexta-feira (15) após passar mal dentro de uma sala de aula da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), em Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações da imprensa de Mato Grosso do Sul, Felipe cursava Engenharia de Energia na instituição e havia ingressado na graduação em 2024. De acordo com informações divulgadas pela universidade à imprensa local, o jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a aula.

Ainda conforme a UFGD, o primeiro chamado para atendimento ocorreu por volta das 9h, depois que um estudante comunicou à equipe de saúde da instituição que Felipe havia desmaiado em sala. Profissionais da Divisão de Saúde Comunitária e Estudantil foram até o local e encontraram o aluno em estado grave.