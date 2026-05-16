O estudante Felipe Gebra Pasquini, de 20 anos, natural de Araçatuba, morreu na manhã desta sexta-feira (15) após passar mal dentro de uma sala de aula da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), em Mato Grosso do Sul.
De acordo com informações da imprensa de Mato Grosso do Sul, Felipe cursava Engenharia de Energia na instituição e havia ingressado na graduação em 2024. De acordo com informações divulgadas pela universidade à imprensa local, o jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a aula.
Ainda conforme a UFGD, o primeiro chamado para atendimento ocorreu por volta das 9h, depois que um estudante comunicou à equipe de saúde da instituição que Felipe havia desmaiado em sala. Profissionais da Divisão de Saúde Comunitária e Estudantil foram até o local e encontraram o aluno em estado grave.
A equipe iniciou os procedimentos de suporte básico à vida e atendimento pré-hospitalar até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ocorreu por volta das 9h15. O estudante foi levado ao Hospital da Vida, em Dourados, mas não resistiu.
A universidade informou que ainda apura detalhes sobre o caso, incluindo as circunstâncias do atendimento e se o estudante possuía alguma comorbidade.
Em nota, a UFGD lamentou a morte de Felipe, declarou luto de três dias e suspendeu as atividades acadêmicas desta sexta-feira. A instituição também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas do estudante. Felipe era de Araçatuba e estudava fora do Estado desde que iniciou o curso superior em Engenharia de Energia.
A pedido dos colegas de faculdade, foi organizada uma cerimônia de despedida no auditório Wilson Valentim Biasotto. A homenagem aconteceu nesta sexta-feira às 17h30 (horário de Mato Grosso do Sul).
Após a cerimônia, o corpo será levado para Araçatuba, onde mora a família do estudante. Segundo divulgação, o velório de Felipe será realizado neste sábado, a partir das 7h30, na Capela Cardassi, localizada na avenida Prestes Maia, em Araçatuba. O sepultamento está previsto para as 16h30.
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