Araçatuba e outras regiões do Estado de São Paulo devem enfrentar mudança no tempo entre esta sexta-feira (15) e domingo (17), com aumento das chuvas, possibilidade de temporais isolados e queda nas temperaturas, segundo alerta divulgado pela Defesa Civil estadual.

Segundo a Defesa, Araçatuba aparece a faixa amarela do mapa, ou seja, sinal de alerta par chuva e frio.

A previsão indica que a instabilidade será provocada pela passagem de frentes frias e pela atuação de um cavado meteorológico, sistema que favorece a formação de nuvens carregadas. Com isso, há risco de pancadas de chuva localmente fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento em diferentes áreas do território paulista.