Araçatuba e outras regiões do Estado de São Paulo devem enfrentar mudança no tempo entre esta sexta-feira (15) e domingo (17), com aumento das chuvas, possibilidade de temporais isolados e queda nas temperaturas, segundo alerta divulgado pela Defesa Civil estadual.
Segundo a Defesa, Araçatuba aparece a faixa amarela do mapa, ou seja, sinal de alerta par chuva e frio.
A previsão indica que a instabilidade será provocada pela passagem de frentes frias e pela atuação de um cavado meteorológico, sistema que favorece a formação de nuvens carregadas. Com isso, há risco de pancadas de chuva localmente fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento em diferentes áreas do território paulista.
Nesta sexta-feira, o tempo ficou com sol entre muitas nuvens e períodos de céu encoberto, o que contribui para temperaturas máximas mais baixas.
No sábado (16), a nebulosidade continua predominando em São Paulo. Há possibilidade de nevoeiro e neblina pela manhã no leste paulista, enquanto as chuvas isoladas podem atingir diferentes regiões, principalmente os setores oeste e leste do Estado, com acumulados moderados.
Já no domingo (17), o avanço de uma nova frente fria deve manter o cenário de instabilidade. A combinação entre umidade elevada e variação de nebulosidade pode provocar chuva forte, descargas elétricas e rajadas de vento, além de manter as temperaturas em declínio.
A Defesa Civil orienta a população de Araçatuba e demais cidades paulistas a redobrar a atenção, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos, enxurradas e deslizamentos. A recomendação é evitar locais alagados, não atravessar enxurradas, manter distância de encostas e deixar imediatamente áreas com sinais de instabilidade.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Também é possível receber alertas meteorológicos enviando o CEP da localidade por SMS para o número 40199.
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