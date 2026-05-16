A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) divulgou uma nota oficial, nesta sexta-feira (15), para explicar o fim da parceria que havia sido anunciada com o Araçatuba Futebol Clube (AFC) para a disputa do Campeonato Paulista Sub-20 de 2026.
Segundo o comunicado publicado nas redes sociais do clube, a participação da AEA na competição está mantida, apesar da ruptura do acordo. A diretoria afirma que já iniciou novas reuniões e tratativas para garantir a continuidade do projeto esportivo.
A parceria havia sido anunciada após a dissolução da antiga diretoria e o início de um processo de reorganização administrativa na Associação Esportiva Araçatuba. De acordo com a nota, o Araçatuba FC procurou a AEA com uma proposta para viabilizar a participação do clube no Paulista Sub-20.
O acordo previa que o Araçatuba FC ficaria responsável pelos custos relacionados à disputa da competição, enquanto a diretoria da AEA auxiliaria institucionalmente na promoção e divulgação das ações do projeto.
Ainda conforme a diretoria, a parceria não tinha relação com as tratativas envolvendo uma possível SAF da AEA. Segundo o clube, eram situações diferentes, tratadas de forma complementar.
A AEA também informou que, dentro desse contexto, chegou a divulgar campanhas e ações promovidas pelo Araçatuba FC, apresentadas à torcida como parte do projeto esportivo anunciado anteriormente.
Ação antiga motivou rompimento
A ruptura ocorreu depois que o Araçatuba FC tomou conhecimento de uma antiga ação judicial envolvendo a Associação Esportiva Araçatuba e a Prefeitura. Segundo a nota, o processo está relacionado a repasses realizados entre os anos de 1995 e 1998.
De acordo com a diretoria da AEA, os valores discutidos atualmente chegam a aproximadamente R$ 66 milhões, em razão das atualizações acumuladas ao longo das décadas. O clube classificou a situação como “extremamente complexa e antiga”, herdada de gestões anteriores.
A atual diretoria afirma entender que há caminhos jurídicos e administrativos para que o caso não impeça a continuidade esportiva da associação. No entanto, segundo a nota, o Araçatuba FC avaliou que não havia segurança suficiente para manter a parceria, principalmente pensando na disputa da Bezinha em 2027.
Com isso, o AFC decidiu romper unilateralmente o acordo que havia sido anunciado.
Crise administrativa e queda para a Bezinha
A decisão ocorre em meio a um período de instabilidade na história recente da AEA. Segundo a Folha da Região, o clube foi rebaixado da Série A4 do Campeonato Paulista para a Segunda Divisão, conhecida como Bezinha, após uma campanha marcada por dificuldades dentro e fora de campo.
Ainda conforme publicado pela Folha, no dia 12 de abril, o presidente executivo Rodrigo Francisco da Silva foi afastado do cargo por decisão unânime do Conselho Deliberativo da entidade. O processo de impedimento havia sido aberto em 3 de março, com base no Estatuto Social da associação.
À época, pesaram contra o dirigente indícios de danos ao patrimônio e à imagem da AEA, além da reprovação das contas da gestão e possíveis violações estatutárias.
Poucos dias depois, em 28 de abril, a parceria com o Araçatuba FC foi anunciada como parte de uma tentativa de reconstrução esportiva e institucional do clube, começando pelas categorias de base.
Sub-20 está garantido
Apesar do fim da parceria, a diretoria da AEA reforçou que a participação no Campeonato Paulista Sub-20 Série B de 2026 está garantida.
A tabela divulgada pela Federação Paulista de Futebol colocou a AEA no Grupo 1, ao lado do Bandeirante, de Birigui, Santacruzense, Assisense e VOCEM, de Assis. O clássico regional entre AEA e Bandeirante está previsto para o dia 12 de junho, às 19h, em Araçatuba.
Na nota, a diretoria afirma que assumiu o clube há menos de um mês e encontrou uma realidade financeira e administrativa difícil, marcada por problemas acumulados ao longo de muitos anos.
O clube também informou que está fazendo um levantamento das pendências e obrigações da associação e que pretende apresentar publicamente um balanço detalhado da real situação da AEA.
A diretoria pediu apoio da torcida e do empresariado local, afirmando que a reconstrução do clube dependerá de união, responsabilidade e transparência. Segundo o comunicado, a AEA seguirá trabalhando para permanecer em campo em 2027, “com SAF ou sem SAF”.
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