A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) divulgou uma nota oficial, nesta sexta-feira (15), para explicar o fim da parceria que havia sido anunciada com o Araçatuba Futebol Clube (AFC) para a disputa do Campeonato Paulista Sub-20 de 2026.

Segundo o comunicado publicado nas redes sociais do clube, a participação da AEA na competição está mantida, apesar da ruptura do acordo. A diretoria afirma que já iniciou novas reuniões e tratativas para garantir a continuidade do projeto esportivo.

A parceria havia sido anunciada após a dissolução da antiga diretoria e o início de um processo de reorganização administrativa na Associação Esportiva Araçatuba. De acordo com a nota, o Araçatuba FC procurou a AEA com uma proposta para viabilizar a participação do clube no Paulista Sub-20.