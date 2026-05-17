A Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo e munições durante uma ocorrência de posse irregular registrada neste sábado (16), em Guzolândia.

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento pelo município quando recebeu uma denúncia anônima e foi até o endereço indicado para averiguação. No local, os policiais fizeram contato com o responsável pelo imóvel, que informou possuir uma espingarda calibre 20 e um revólver Magnum 357 na residência.

Ainda conforme a polícia, o homem apresentou os armamentos à equipe e disse que ambos eram documentados. No entanto, durante a verificação, foi constatado que o certificado de registro do revólver estava vencido. Já em relação à espingarda, o documento não foi apresentado.