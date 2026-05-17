A Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo e munições durante uma ocorrência de posse irregular registrada neste sábado (16), em Guzolândia.
Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento pelo município quando recebeu uma denúncia anônima e foi até o endereço indicado para averiguação. No local, os policiais fizeram contato com o responsável pelo imóvel, que informou possuir uma espingarda calibre 20 e um revólver Magnum 357 na residência.
Ainda conforme a polícia, o homem apresentou os armamentos à equipe e disse que ambos eram documentados. No entanto, durante a verificação, foi constatado que o certificado de registro do revólver estava vencido. Já em relação à espingarda, o documento não foi apresentado.
Foram apreendidos uma espingarda calibre 20, da marca Boito, um revólver 357 Magnum, da marca Taurus, além de oito munições calibre 357 e 20 munições calibre 20, todas intactas.
Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Auriflama, onde a ocorrência foi registrada. Após a apresentação do caso, o delegado de plantão liberou o envolvido sem arbitrar fiança.
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