Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (15), em Araçatuba, durante o atendimento de uma ocorrência acionada pelo telefone 190.

Segundo a PM, as equipes estavam na rua Judith Marchareth, no bairro TV, quando localizaram o suspeito. Após a abordagem, os policiais realizaram consulta aos sistemas criminais e constataram que havia contra ele um mandado de prisão civil em aberto.

Diante da confirmação, o homem foi levado ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.