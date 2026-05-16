18 de maio de 2026
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AÇÃO DA PM

Procurado da Justiça é capturado pela PM em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Homem tinha mandado de prisão civil em aberto e foi localizado durante ocorrência
Homem tinha mandado de prisão civil em aberto e foi localizado durante ocorrência

Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (15), em Araçatuba, durante o atendimento de uma ocorrência acionada pelo telefone 190.

Segundo a PM, as equipes estavam na rua Judith Marchareth, no bairro TV, quando localizaram o suspeito. Após a abordagem, os policiais realizaram consulta aos sistemas criminais e constataram que havia contra ele um mandado de prisão civil em aberto.

Diante da confirmação, o homem foi levado ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

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