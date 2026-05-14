A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem investigado por tráfico de drogas durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizado na manhã desta quinta-feira, 14, em Birigui.
A ação foi conduzida por equipes do 1º Distrito Policial em uma residência localizada no bairro Vila Bandeirantes. A ocorrência foi coordenada pelo delegado Ícaro Oliveira Borges.
Segundo a investigação, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes escondida dentro de um guarda-roupa da casa.
Ao todo, foram apreendidos 189 microtubos com cocaína, seis porções pequenas de crack, uma porção maior da mesma droga e dois sacos tipo ziplock contendo maconha.
Dinheiro e celulares também foram apreendidos
Além das drogas, os agentes localizaram uma balança de precisão, dois aparelhos iPhone e R$ 1.746 em dinheiro trocado.
Parte da quantia estava escondida no bolso de uma bermuda e outra dentro da capinha do celular do investigado.
No imóvel estavam o suspeito e a esposa dele, que acompanharam o cumprimento da ordem judicial expedida pela Justiça.
Suspeito confessou armazenamento das drogas
Durante depoimento, acompanhado por advogado, o homem confessou que guardava os entorpecentes na residência a pedido de outra pessoa e que receberia pagamento pelo armazenamento do material ilícito.
Diante das evidências encontradas no local, ele recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado ao sistema prisional.
A ocorrência foi registrada com base no artigo 33 da Lei de Drogas.
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