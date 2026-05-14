14 de maio de 2026
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DROGAS

Polícia prende suspeito e apreende drogas em casa de Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Cocaína, crack, maconha, dinheiro e balança de precisão foram encontrados durante operação da Polícia Civil
Cocaína, crack, maconha, dinheiro e balança de precisão foram encontrados durante operação da Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem investigado por tráfico de drogas durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizado na manhã desta quinta-feira, 14, em Birigui.

A ação foi conduzida por equipes do 1º Distrito Policial em uma residência localizada no bairro Vila Bandeirantes. A ocorrência foi coordenada pelo delegado Ícaro Oliveira Borges.

Segundo a investigação, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes escondida dentro de um guarda-roupa da casa.

Ao todo, foram apreendidos 189 microtubos com cocaína, seis porções pequenas de crack, uma porção maior da mesma droga e dois sacos tipo ziplock contendo maconha.

Dinheiro e celulares também foram apreendidos

Além das drogas, os agentes localizaram uma balança de precisão, dois aparelhos iPhone e R$ 1.746 em dinheiro trocado.

Parte da quantia estava escondida no bolso de uma bermuda e outra dentro da capinha do celular do investigado.

No imóvel estavam o suspeito e a esposa dele, que acompanharam o cumprimento da ordem judicial expedida pela Justiça.

Suspeito confessou armazenamento das drogas

Durante depoimento, acompanhado por advogado, o homem confessou que guardava os entorpecentes na residência a pedido de outra pessoa e que receberia pagamento pelo armazenamento do material ilícito.

Diante das evidências encontradas no local, ele recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado ao sistema prisional.

A ocorrência foi registrada com base no artigo 33 da Lei de Drogas.

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