A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem investigado por tráfico de drogas durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão realizado na manhã desta quinta-feira, 14, em Birigui.

A ação foi conduzida por equipes do 1º Distrito Policial em uma residência localizada no bairro Vila Bandeirantes. A ocorrência foi coordenada pelo delegado Ícaro Oliveira Borges.

Segundo a investigação, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes escondida dentro de um guarda-roupa da casa.