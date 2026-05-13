Os moradores de Birigui contemplados no sorteio das moradias do programa Casa Paulista, realizado por meio da CDHU em parceria com a Prefeitura, começam a apresentar a documentação obrigatória nesta quarta-feira (13).
O atendimento será realizado no Centro Administrativo da Prefeitura, localizado na rua Anhanguera, 1.155, no Jardim Morumbi, das 9h às 16h, com acompanhamento de técnicos da companhia habitacional.
As 143 unidades habitacionais fazem parte do conjunto Birigui-D, em construção no bairro Portal da Pérola. O sorteio dos titulares e suplentes ocorreu na última semana no Estádio Municipal Pedro Marin Berbel, o Pedrão.
De acordo com a administração municipal, a entrega dos documentos é uma etapa obrigatória para confirmação do benefício habitacional. Caso o candidato não compareça ou apresente informações incorretas, poderá perder o direito ao imóvel, com convocação dos suplentes.
A lista completa dos sorteados está disponível nos canais oficiais da Prefeitura de Birigui e também nas redes sociais do município.
Os horários de atendimento e a relação dos documentos necessários foram informados no envelope entregue aos contemplados no dia do sorteio.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.