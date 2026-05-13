Os moradores de Birigui contemplados no sorteio das moradias do programa Casa Paulista, realizado por meio da CDHU em parceria com a Prefeitura, começam a apresentar a documentação obrigatória nesta quarta-feira (13).

O atendimento será realizado no Centro Administrativo da Prefeitura, localizado na rua Anhanguera, 1.155, no Jardim Morumbi, das 9h às 16h, com acompanhamento de técnicos da companhia habitacional.

As 143 unidades habitacionais fazem parte do conjunto Birigui-D, em construção no bairro Portal da Pérola. O sorteio dos titulares e suplentes ocorreu na última semana no Estádio Municipal Pedro Marin Berbel, o Pedrão.