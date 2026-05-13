Um pedreiro de 56 anos ficou gravemente ferido após ser esfaqueado na noite de terça-feira (12), em um condomínio da CDHU localizado na rua Aviação, em Araçatuba. O suspeito da agressão, um pintor de 37 anos, foi detido pela Polícia Militar logo após o crime, ainda no local da ocorrência.
De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas após denúncias de que um homem havia sido atingido por golpes de faca dentro do condomínio. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a vítima caída, com um ferimento nas costas, próximo à clavícula, apresentando intenso sangramento.
Durante a abordagem, os policiais localizaram o suspeito portando uma faca de cozinha, apontada como a possível arma utilizada no ataque. Segundo o registro policial, tanto o autor quanto a vítima apresentavam sinais de embriaguez no momento da ocorrência.
Ainda conforme a polícia, o pintor estava bastante alterado e precisou ser algemado para evitar tentativa de fuga e garantir a segurança das equipes e dos moradores que acompanhavam a ocorrência. Ele também apresentava ferimentos leves nas mãos.
A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Araçatuba. Após atendimento médico, a polícia foi informada de que o homem sofreu perfuração no pulmão em decorrência da facada, mas permanecia consciente, em estado estável e sem risco de morte.
Já o suspeito recebeu atendimento no Pronto-socorro Municipal antes de ser conduzido ao Plantão Policial, onde a faca apreendida também foi apresentada.
Durante as diligências, os policiais apuraram que a confusão teria começado após um celular ser deixado na residência do suspeito, situação que acabou desencadeando a discussão e, posteriormente, a agressão.
O caso foi registrado no Plantão da Polícia Civil e será investigado pelas autoridades competentes.
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