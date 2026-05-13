Um pedreiro de 56 anos ficou gravemente ferido após ser esfaqueado na noite de terça-feira (12), em um condomínio da CDHU localizado na rua Aviação, em Araçatuba. O suspeito da agressão, um pintor de 37 anos, foi detido pela Polícia Militar logo após o crime, ainda no local da ocorrência.

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas após denúncias de que um homem havia sido atingido por golpes de faca dentro do condomínio. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a vítima caída, com um ferimento nas costas, próximo à clavícula, apresentando intenso sangramento.

Durante a abordagem, os policiais localizaram o suspeito portando uma faca de cozinha, apontada como a possível arma utilizada no ataque. Segundo o registro policial, tanto o autor quanto a vítima apresentavam sinais de embriaguez no momento da ocorrência.