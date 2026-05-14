A Polícia Militar prendeu um homem por receptação e recuperou um maquinário furtado na manhã desta quarta-feira, 13, em Araçatuba.

A ocorrência foi registrada no bairro Jardim do Prado após denúncia recebida pelo telefone 190.

Segundo a corporação, equipes policiais foram acionadas para averiguar a localização de um rolo compactador furtado que estava sendo monitorado por meio de sistema de rastreamento via GPS.