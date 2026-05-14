14 de maio de 2026
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Rolo compactador furtado é encontrado em barracão de Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Equipamento foi localizado após rastreamento por GPS e homem acabou preso por receptação
Equipamento foi localizado após rastreamento por GPS e homem acabou preso por receptação

A Polícia Militar prendeu um homem por receptação e recuperou um maquinário furtado na manhã desta quarta-feira, 13, em Araçatuba.

A ocorrência foi registrada no bairro Jardim do Prado após denúncia recebida pelo telefone 190.

Segundo a corporação, equipes policiais foram acionadas para averiguar a localização de um rolo compactador furtado que estava sendo monitorado por meio de sistema de rastreamento via GPS.

Durante as diligências, os policiais chegaram até um barracão comercial na rua Aguapeí, onde localizaram o equipamento.

Após a conferência dos dados de identificação do maquinário, foi confirmado que se tratava do objeto furtado.

O suspeito foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso após a autoridade policial ratificar a ocorrência de receptação.

O maquinário recuperado foi apreendido e posteriormente devolvido ao proprietário.

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