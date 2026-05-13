O programa Emprega Birigui, promove nesta quinta-feira (14) um atendimento especial voltado à contratação de trabalhadores, com mais de 100 oportunidades de emprego disponíveis. A iniciativa ocorre em parceria com o frigorífico Marfrig.

As vagas são destinadas para atuação na unidade da empresa em Promissão e contemplam funções como auxiliar operacional, magarefe, refilador, faqueiro e desossador. Os candidatos devem ter disponibilidade para mudança de cidade.

O atendimento será realizado no Posto do Emprega Birigui, localizado na rua Wagih Rahal, 65, na região central da cidade, ao lado da Rodoviária Nova.