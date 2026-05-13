13 de maio de 2026
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OPORTUNIDADE

Feirão em Birigui oferece mais de 100 vagas nesta quinta

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência Brasil
Ação terá oportunidades em diversas funções para atuação na cidade de Promissão
Ação terá oportunidades em diversas funções para atuação na cidade de Promissão

O programa Emprega Birigui, promove nesta quinta-feira (14) um atendimento especial voltado à contratação de trabalhadores, com mais de 100 oportunidades de emprego disponíveis. A iniciativa ocorre em parceria com o frigorífico Marfrig.

As vagas são destinadas para atuação na unidade da empresa em Promissão e contemplam funções como auxiliar operacional, magarefe, refilador, faqueiro e desossador. Os candidatos devem ter disponibilidade para mudança de cidade.

O atendimento será realizado no Posto do Emprega Birigui, localizado na rua Wagih Rahal, 65, na região central da cidade, ao lado da Rodoviária Nova.

As senhas começarão a ser distribuídas às 8h, conforme ordem de chegada.

Segundo a Prefeitura, a ação busca aproximar empresas que estão contratando dos trabalhadores que procuram recolocação no mercado.

O atendimento será realizado no Posto do Emprega Birigui, localizado na rua Wagih Rahal, 65, na região central da cidade, ao lado da Rodoviária Nova.

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