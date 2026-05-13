A Polícia Civil investiga um caso de possível intoxicação registrado nesta terça-feira, 12, envolvendo servidores do Cemitério Municipal de Castilho.

Segundo informações apuradas pela reportagem, seis funcionários passaram mal após consumirem café durante o expediente. Os trabalhadores apresentaram sintomas semelhantes, entre eles tontura, dores de cabeça e sensação de fraqueza.

Todos foram encaminhados ao pronto-socorro da cidade para avaliação médica.