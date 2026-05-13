13 de maio de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Seis servidores do cemitério de Castilho passam mal após café

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Seis servidores do cemitério de Castilho foram atendidos com sintomas semelhantes; polícia apura possível intoxicação.
Seis servidores do cemitério de Castilho foram atendidos com sintomas semelhantes; polícia apura possível intoxicação.

A Polícia Civil investiga um caso de possível intoxicação registrado nesta terça-feira, 12, envolvendo servidores do Cemitério Municipal de Castilho.

Segundo informações apuradas pela reportagem, seis funcionários passaram mal após consumirem café durante o expediente. Os trabalhadores apresentaram sintomas semelhantes, entre eles tontura, dores de cabeça e sensação de fraqueza.

Todos foram encaminhados ao pronto-socorro da cidade para avaliação médica.

A Polícia Civil trata o caso inicialmente como suspeita de intoxicação e aguarda os exames periciais para confirmar a causa do ocorrido.

Equipes recolheram amostras do café, do açúcar e da água utilizados pelos servidores. O material foi encaminhado para perícia técnica, e o laudo deve ser concluído em até 30 dias.

Em nota oficial, a Prefeitura de Castilho informou que a bebida era destinada exclusivamente aos funcionários do setor e que, após o episódio, acionou imediatamente a Vigilância Sanitária e a Polícia Civil para investigação do caso.

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