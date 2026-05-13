A Polícia Civil investiga um caso de possível intoxicação registrado nesta terça-feira, 12, envolvendo servidores do Cemitério Municipal de Castilho.
Segundo informações apuradas pela reportagem, seis funcionários passaram mal após consumirem café durante o expediente. Os trabalhadores apresentaram sintomas semelhantes, entre eles tontura, dores de cabeça e sensação de fraqueza.
Todos foram encaminhados ao pronto-socorro da cidade para avaliação médica.
A Polícia Civil trata o caso inicialmente como suspeita de intoxicação e aguarda os exames periciais para confirmar a causa do ocorrido.
Equipes recolheram amostras do café, do açúcar e da água utilizados pelos servidores. O material foi encaminhado para perícia técnica, e o laudo deve ser concluído em até 30 dias.
Em nota oficial, a Prefeitura de Castilho informou que a bebida era destinada exclusivamente aos funcionários do setor e que, após o episódio, acionou imediatamente a Vigilância Sanitária e a Polícia Civil para investigação do caso.
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