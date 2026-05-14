Uma mulher foi presa em flagrante na quinta-feira (14) em General Salgado, após a Polícia Civil encontrar duas crianças vivendo em situação considerada degradante dentro de uma residência tomada por lixo, sujeira e condições extremas de abandono.

A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Polícia do município durante o cumprimento de um mandado de busca. Segundo informações da investigação, os policiais encontraram o imóvel em completo estado de insalubridade, com roupas sujas espalhadas pelos cômodos, restos de comida, acúmulo de lixo e ambiente inadequado para permanência das crianças.

De acordo com a Polícia Civil, o cenário evidenciava ausência total de higiene, organização e cuidados básicos necessários ao desenvolvimento saudável das menores.