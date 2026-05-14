14 de maio de 2026
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GENERAL SALGADO

Crianças são encontradas em situação de abandono

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

Uma mulher foi presa em flagrante na quinta-feira (14) em General Salgado, após a Polícia Civil encontrar duas crianças vivendo em situação considerada degradante dentro de uma residência tomada por lixo, sujeira e condições extremas de abandono.

A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Polícia do município durante o cumprimento de um mandado de busca. Segundo informações da investigação, os policiais encontraram o imóvel em completo estado de insalubridade, com roupas sujas espalhadas pelos cômodos, restos de comida, acúmulo de lixo e ambiente inadequado para permanência das crianças.

De acordo com a Polícia Civil, o cenário evidenciava ausência total de higiene, organização e cuidados básicos necessários ao desenvolvimento saudável das menores.

Durante o atendimento da ocorrência, uma das crianças relatou aos policiais um possível caso de abuso sexual ocorrido em um dos bares frequentados com a mãe. Conforme consta no boletim de ocorrência, a investigação aponta ainda possível omissão e conivência da mulher diante da situação denunciada.

As apurações indicam que as menores eram frequentemente levadas para bares e ambientes considerados impróprios para crianças, ficando expostas a situações de risco e vulnerabilidade.

Diante da gravidade dos fatos, a mulher foi presa em flagrante pelo crime de maus-tratos, previsto no artigo 136 do Código Penal, e encaminhada à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que agora apura também a denúncia de possível abuso sexual envolvendo uma das crianças.

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