Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (14) após tentar furtar dinheiro do caixa de um restaurante localizado na Rua Nove de Julho, na região central de Birigui.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar por volta das 7h, após o Copom receber uma denúncia inicial de roubo em andamento no estabelecimento comercial.

No entanto, ao chegarem ao local, os policiais constataram que se tratava de uma tentativa de furto. O suspeito já havia sido imobilizado pelos próprios funcionários do restaurante antes da chegada das viaturas.