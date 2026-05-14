Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (14) após tentar furtar dinheiro do caixa de um restaurante localizado na Rua Nove de Julho, na região central de Birigui.
A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar por volta das 7h, após o Copom receber uma denúncia inicial de roubo em andamento no estabelecimento comercial.
No entanto, ao chegarem ao local, os policiais constataram que se tratava de uma tentativa de furto. O suspeito já havia sido imobilizado pelos próprios funcionários do restaurante antes da chegada das viaturas.
Segundo informações apuradas no local, um colaborador percebeu o momento em que o homem retirava dinheiro do caixa registrador e imediatamente reagiu para conter a ação criminosa. Outro funcionário ajudou na imobilização até a chegada da Polícia Militar.
Durante a abordagem, os policiais encontraram R$ 60 em espécie com o suspeito. O valor foi reconhecido como pertencente ao estabelecimento e devolvido aos responsáveis pelo restaurante.
O homem foi algemado e encaminhado à delegacia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.
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