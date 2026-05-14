A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (14) a segunda fase da Operação Pulo do Gato, investigação que mira um grupo criminoso suspeito de aplicar fraudes eletrônicas milionárias e lavar dinheiro em cidades da região de Araçatuba.

A ação foi coordenada pela Central de Polícia Judiciária de Araçatuba e resultou na prisão de dois investigados, além da apreensão de mais de R$ 150 mil em dinheiro, joias, relógios, cartões bancários, folhas de cheque preenchidas, equipamentos eletrônicos e até um veículo Honda HR-V.

Segundo as investigações, o grupo utilizava cartões bancários clonados ou obtidos de forma fraudulenta para realizar movimentações financeiras em máquinas de cartão ligadas a empresas formalmente registradas. A estrutura criminosa serviria para dar aparência de legalidade ao dinheiro obtido através dos golpes.