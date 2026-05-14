A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (14) a segunda fase da Operação Pulo do Gato, investigação que mira um grupo criminoso suspeito de aplicar fraudes eletrônicas milionárias e lavar dinheiro em cidades da região de Araçatuba.
A ação foi coordenada pela Central de Polícia Judiciária de Araçatuba e resultou na prisão de dois investigados, além da apreensão de mais de R$ 150 mil em dinheiro, joias, relógios, cartões bancários, folhas de cheque preenchidas, equipamentos eletrônicos e até um veículo Honda HR-V.
Segundo as investigações, o grupo utilizava cartões bancários clonados ou obtidos de forma fraudulenta para realizar movimentações financeiras em máquinas de cartão ligadas a empresas formalmente registradas. A estrutura criminosa serviria para dar aparência de legalidade ao dinheiro obtido através dos golpes.
A Polícia Civil informou que a nova fase da operação foi possível após a análise dos materiais apreendidos durante a primeira etapa da investigação, quando cinco pessoas foram presas.
Em Birigui, um dos investigados foi localizado dentro da própria residência. Durante as buscas, os policiais encontraram 37 folhas de cheque preenchidas, diversos cartões bancários e um cartão do tipo “virgem”, normalmente utilizado em esquemas de clonagem.
Já em Mirandópolis, outro suspeito acabou preso preventivamente. Na casa dele, os policiais apreenderam mais de R$ 150 mil em espécie, joias, relógios de alto valor, equipamentos eletrônicos, um console PlayStation 5, cartões utilizados no esquema e um veículo Honda HR-V.
As equipes também realizaram buscas em um rancho ligado ao investigado preso em Mirandópolis. No local, foram apreendidos computador, máquina de cartão, documentos de imóveis e passaportes do suspeito e da esposa.
Um terceiro investigado, morador de Araçatuba, não foi localizado durante o cumprimento dos mandados e passou a ser considerado foragido da Justiça.
De acordo com a Polícia Civil, os investigados poderão responder por crimes de organização criminosa, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
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