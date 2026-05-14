A Polícia Militar apreendeu drogas e uma motocicleta com sinais de adulteração durante uma ocorrência registrada na noite de quarta-feira (13), no bairro Monte Líbano, em Buritama.
Segundo informações da corporação, equipes realizavam patrulhamento pela rua Caio Cesar Pieroni Farina quando perceberam um motociclista em atitude considerada suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, o condutor tentou fugir, dando início a um breve acompanhamento policial.
O suspeito acabou abordado e, durante revista pessoal, os policiais localizaram porções de maconha, dinheiro em espécie e um aparelho celular.
Na vistoria da motocicleta, a equipe constatou irregularidades nos sinais identificadores do veículo, indicando possível adulteração.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial. As drogas e a motocicleta permaneceram apreendidas para investigação, enquanto o indivíduo foi ouvido e posteriormente liberado pela autoridade policial.
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