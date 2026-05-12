A Prefeitura de Birigui deu início, na manhã desta segunda-feira (11), a uma obra emergencial no centro da cidade para melhorar o sistema de drenagem e preparar a região para o novo pacote de recapeamento asfáltico previsto para os próximos dias.
Os trabalhos estão sendo realizados no cruzamento da Travessa Marechal Deodoro da Fonseca com a Rua Saudades, ponto considerado estratégico e que receberá melhorias dentro do programa de recuperação viária avaliado em cerca de R$ 10 milhões.
Segundo a administração municipal, o serviço está sendo executado com equipe e materiais próprios da prefeitura. A intervenção prevê a construção de um novo sarjetão, estrutura responsável pelo escoamento correto da água da chuva e essencial para evitar danos ao asfalto, desgaste precoce e abertura de buracos nas vias.
A concretagem está programada para acontecer nesta terça-feira (12). Já a liberação total do trânsito no trecho deve ocorrer em aproximadamente 15 dias.
Durante o período de obras, motoristas precisarão redobrar a atenção e utilizar rotas alternativas para evitar congestionamentos e transtornos na região central.
De acordo com a prefeitura, a obra faz parte de um conjunto de ações voltadas à melhoria da mobilidade urbana e das condições de tráfego em Birigui, principalmente em pontos críticos que sofrem com acúmulo de água e deterioração do pavimento.
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