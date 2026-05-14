Três homens foram presos pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (14), após o furto de um veículo e outros objetos de uma residência no bairro Vista Alegre, em Birigui.
De acordo com informações da corporação, os criminosos invadiram o imóvel localizado na Rua Sarkis Nakad e levaram um automóvel Gol, além de uma televisão e pertences da vítima.
Após o crime, as características do veículo foram repassadas às equipes policiais por meio da rede de rádio. Durante patrulhamento, o carro foi localizado circulando pela Avenida Nove de Julho, no Jardim Nove Era.
Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista tentou fugir, iniciando um acompanhamento policial. Durante a tentativa de evasão, o condutor perdeu o controle da direção e bateu o veículo contra uma guia.
Segundo a PM, os três suspeitos ainda tentaram escapar correndo e ofereceram resistência durante a abordagem, mas acabaram detidos. Bicicletas que teriam sido utilizadas na ação criminosa também foram apreendidas.
A ocorrência foi encaminhada ao plantão policial, onde a prisão em flagrante dos envolvidos foi confirmada pela autoridade de polícia judiciária. O veículo recuperado foi devolvido ao proprietário, enquanto os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.
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