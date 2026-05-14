Três homens foram presos pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (14), após o furto de um veículo e outros objetos de uma residência no bairro Vista Alegre, em Birigui.

De acordo com informações da corporação, os criminosos invadiram o imóvel localizado na Rua Sarkis Nakad e levaram um automóvel Gol, além de uma televisão e pertences da vítima.

Após o crime, as características do veículo foram repassadas às equipes policiais por meio da rede de rádio. Durante patrulhamento, o carro foi localizado circulando pela Avenida Nove de Julho, no Jardim Nove Era.