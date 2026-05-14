A Justiça Federal determinou nesta quarta-feira, 13, a soltura do funkeiro MC Ryan SP, investigado na Operação Narco Fluxo, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo apostas ilegais, rifas clandestinas e tráfico internacional de drogas.

O artista estava preso desde o dia 15 de abril e cumpria detenção na Penitenciária II de Mirandópolis, na região noroeste paulista, onde permanecia desde o fim de abril.

A decisão foi assinada pela desembargadora Louise Filgueiras, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), que concedeu habeas corpus ao cantor e estendeu a ele entendimento já aplicado a outro investigado no mesmo processo.