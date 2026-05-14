A Polícia Militar Ambiental aplicou multa de R$ 1 mil durante uma ação realizada nessa terça-feira, 13, em Araçatuba, por manutenção irregular de aves silvestres em cativeiro.

A ocorrência foi registrada por equipes do 2º Batalhão de Polícia Ambiental durante a Operação Impacto.

Os policiais chegaram até o imóvel após uma denúncia e, durante a fiscalização, encontraram duas aves da espécie jandaia-coquinho mantidas em gaiolas individuais.