A Polícia Militar Ambiental aplicou multa de R$ 1 mil durante uma ação realizada nessa terça-feira, 13, em Araçatuba, por manutenção irregular de aves silvestres em cativeiro.
A ocorrência foi registrada por equipes do 2º Batalhão de Polícia Ambiental durante a Operação Impacto.
Os policiais chegaram até o imóvel após uma denúncia e, durante a fiscalização, encontraram duas aves da espécie jandaia-coquinho mantidas em gaiolas individuais.
Segundo a corporação, os animais estavam domesticados, em boas condições sanitárias e sem sinais de maus-tratos.
O morador informou aos policiais que criava as aves desde filhotes, mas não possuía autorização dos órgãos ambientais para mantê-las.
Diante da irregularidade, foi elaborado um Auto de Infração Ambiental com base no artigo 25 da Resolução SIMA 05/2021, resultando em multa no valor de R$ 1 mil.
As aves e as gaiolas foram apreendidas.
Como os animais já estavam domesticados, eles permaneceram provisoriamente sob responsabilidade do próprio morador até definição dos órgãos competentes.
A Polícia Ambiental informou ainda que a ocorrência será encaminhada ao distrito policial por meio de ofício e que o autuado recebeu orientações para comparecimento ao atendimento ambiental.
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