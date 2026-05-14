14 de maio de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ARAÇATUBA

Homem é multado por manter aves silvestres em cativeiro

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Morador de Araçatuba foi autuado após equipes encontrarem duas jandaias-coquinho mantidas sem autorização ambiental
Morador de Araçatuba foi autuado após equipes encontrarem duas jandaias-coquinho mantidas sem autorização ambiental

A Polícia Militar Ambiental aplicou multa de R$ 1 mil durante uma ação realizada nessa terça-feira, 13, em Araçatuba, por manutenção irregular de aves silvestres em cativeiro.

A ocorrência foi registrada por equipes do 2º Batalhão de Polícia Ambiental durante a Operação Impacto.

Os policiais chegaram até o imóvel após uma denúncia e, durante a fiscalização, encontraram duas aves da espécie jandaia-coquinho mantidas em gaiolas individuais.

Segundo a corporação, os animais estavam domesticados, em boas condições sanitárias e sem sinais de maus-tratos.

O morador informou aos policiais que criava as aves desde filhotes, mas não possuía autorização dos órgãos ambientais para mantê-las.

Diante da irregularidade, foi elaborado um Auto de Infração Ambiental com base no artigo 25 da Resolução SIMA 05/2021, resultando em multa no valor de R$ 1 mil.

As aves e as gaiolas foram apreendidas.

Como os animais já estavam domesticados, eles permaneceram provisoriamente sob responsabilidade do próprio morador até definição dos órgãos competentes.

A Polícia Ambiental informou ainda que a ocorrência será encaminhada ao distrito policial por meio de ofício e que o autuado recebeu orientações para comparecimento ao atendimento ambiental.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários