14 de maio de 2026
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NOVOS EQUIPAMENTOS

Bombeiros de Araçatuba recebem reforço de R$ 1,4 milhão

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Novas viaturas, equipamentos de mergulho e tecnologia de localização ampliam estrutura de resgate e combate a incêndios na região de Araçatuba
Novas viaturas, equipamentos de mergulho e tecnologia de localização ampliam estrutura de resgate e combate a incêndios na região de Araçatuba

O Corpo de Bombeiros recebeu nesta quarta-feira, 13, novos veículos operacionais e equipamentos de salvamento avaliados em mais de R$ 1,4 milhão em Araçatuba.

Os investimentos têm como objetivo ampliar a capacidade de atendimento da corporação em ocorrências de emergência, incêndios, resgates especializados e operações de alto risco.

A entrega aconteceu em frente ao Paço Municipal e reuniu autoridades municipais, representantes do Governo do Estado e integrantes do comando dos Bombeiros.

Entre os principais investimentos estão 16 Equipamentos de Proteção Respiratória (EPRs), adquiridos por cerca de R$ 518 mil.

A corporação também recebeu uma Unidade de Transporte para deslocamento de equipes e materiais, avaliada em R$ 260 mil, além de um micro-ônibus operacional estimado em aproximadamente R$ 385 mil.

Parte dos recursos foi destinada por meio de emenda parlamentar do ex-vereador Nelsinho Bombeiro, além de verbas do Fundo Especial de Bombeiros (Febom) e do Governo de São Paulo.

Tecnologia para operações de risco

Os bombeiros também passaram a contar com um moderno sistema de comunicação subaquática utilizado em operações de mergulho, busca e salvamento.

A tecnologia permite comunicação em tempo real entre mergulhadores e equipes de apoio na superfície, aumentando a segurança em locais de baixa visibilidade, correnteza e águas contaminadas.

Segundo a corporação, o sistema melhora o monitoramento das equipes e agiliza as operações em ambientes considerados de alto risco.

Outro destaque é o novo conjunto de máscaras utilizado no combate a incêndios, equipado com sistema integrado de geolocalização.

O recurso facilita a localização dos bombeiros em ambientes tomados por fumaça intensa e pouca visibilidade durante as ocorrências.

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