O Corpo de Bombeiros recebeu nesta quarta-feira, 13, novos veículos operacionais e equipamentos de salvamento avaliados em mais de R$ 1,4 milhão em Araçatuba.
Os investimentos têm como objetivo ampliar a capacidade de atendimento da corporação em ocorrências de emergência, incêndios, resgates especializados e operações de alto risco.
A entrega aconteceu em frente ao Paço Municipal e reuniu autoridades municipais, representantes do Governo do Estado e integrantes do comando dos Bombeiros.
Entre os principais investimentos estão 16 Equipamentos de Proteção Respiratória (EPRs), adquiridos por cerca de R$ 518 mil.
A corporação também recebeu uma Unidade de Transporte para deslocamento de equipes e materiais, avaliada em R$ 260 mil, além de um micro-ônibus operacional estimado em aproximadamente R$ 385 mil.
Parte dos recursos foi destinada por meio de emenda parlamentar do ex-vereador Nelsinho Bombeiro, além de verbas do Fundo Especial de Bombeiros (Febom) e do Governo de São Paulo.
Tecnologia para operações de risco
Os bombeiros também passaram a contar com um moderno sistema de comunicação subaquática utilizado em operações de mergulho, busca e salvamento.
A tecnologia permite comunicação em tempo real entre mergulhadores e equipes de apoio na superfície, aumentando a segurança em locais de baixa visibilidade, correnteza e águas contaminadas.
Segundo a corporação, o sistema melhora o monitoramento das equipes e agiliza as operações em ambientes considerados de alto risco.
Outro destaque é o novo conjunto de máscaras utilizado no combate a incêndios, equipado com sistema integrado de geolocalização.
O recurso facilita a localização dos bombeiros em ambientes tomados por fumaça intensa e pouca visibilidade durante as ocorrências.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.