O Corpo de Bombeiros recebeu nesta quarta-feira, 13, novos veículos operacionais e equipamentos de salvamento avaliados em mais de R$ 1,4 milhão em Araçatuba.

Os investimentos têm como objetivo ampliar a capacidade de atendimento da corporação em ocorrências de emergência, incêndios, resgates especializados e operações de alto risco.

A entrega aconteceu em frente ao Paço Municipal e reuniu autoridades municipais, representantes do Governo do Estado e integrantes do comando dos Bombeiros.