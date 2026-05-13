Um acidente de trânsito mobilizou a atenção de motoristas e moradores na manhã desta quarta-feira (13), no cruzamento das ruas Euclides Miragaia e Gonçalves Ibanhes, em Birigui. A colisão envolveu um Chevrolet Corsa e um caminhão Ford F4000. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Segundo informações apuradas no local, a motorista do Corsa seguia pela via quando foi surpreendida pelo caminhão realizando uma conversão proibida no cruzamento. A condutora afirmou que o semáforo estava aberto para sua passagem e que não houve tempo suficiente para evitar o impacto.

Já o motorista do caminhão relatou que seguia orientações de um aplicativo de GPS, que teria indicado a manobra irregular. Ao perceber a sinalização de proibição, ele tentou corrigir a trajetória, mas já não conseguiu impedir a colisão.