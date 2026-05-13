A solidariedade será destaque em Coroados no próximo dia 17 de maio de 2026, com a realização do 9º Leilão Direito de Viver, evento beneficente que destinará toda a arrecadação ao Hospital de Amor, referência nacional no tratamento gratuito e humanizado contra o câncer.

A programação acontece no Salão Paroquial da cidade, com início às 11h, reunindo almoço beneficente, show de prêmios e o tradicional leilão de gados. Neste ano, também serão leiloadas duas fivelas exclusivas do Hospital de Amor, cuja renda será totalmente revertida à instituição.

Os organizadores destacam que o objetivo principal é fortalecer o trabalho desenvolvido pelo hospital, que atende milhares de pacientes de diversas regiões do país, oferecendo tratamento gratuito e especializado.