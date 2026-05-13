13 de maio de 2026
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SOLIDARIEDADE

Coroados recebe neste domingo leilão pelo Hospital de Amor

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Evento beneficente em prol do Hospital de Amor terá almoço, show de prêmios, leilão de gados e renda 100% revertida à instituição
Evento beneficente em prol do Hospital de Amor terá almoço, show de prêmios, leilão de gados e renda 100% revertida à instituição

A solidariedade será destaque em Coroados no próximo dia 17 de maio de 2026, com a realização do 9º Leilão Direito de Viver, evento beneficente que destinará toda a arrecadação ao Hospital de Amor, referência nacional no tratamento gratuito e humanizado contra o câncer.

A programação acontece no Salão Paroquial da cidade, com início às 11h, reunindo almoço beneficente, show de prêmios e o tradicional leilão de gados. Neste ano, também serão leiloadas duas fivelas exclusivas do Hospital de Amor, cuja renda será totalmente revertida à instituição.

Os organizadores destacam que o objetivo principal é fortalecer o trabalho desenvolvido pelo hospital, que atende milhares de pacientes de diversas regiões do país, oferecendo tratamento gratuito e especializado.

O almoço contará com cardápio variado, incluindo arroz, feijão gordo, maionese de legumes, salada mix, carne assada, porco no tacho e linguiça. Após o almoço, o público poderá participar do show de prêmios e, na sequência, acompanhar o leilão beneficente.

Os convites custam R$ 40, com cobrança para crianças a partir de 10 anos. A organização orienta os participantes a levarem pratos e talheres.

De acordo com o presidente da comissão organizadora, Elthon Machado, o evento já se tornou uma tradição solidária no município e representa uma importante mobilização regional em apoio ao Hospital de Amor.

“Cada contribuição faz diferença na vida de milhares de pacientes. É um evento construído pela união da comunidade, produtores rurais, voluntários e empresas parceiras, todos com o mesmo propósito de ajudar o Hospital de Amor a continuar salvando vidas”, destacou.

Os convites podem ser adquiridos com integrantes da comissão organizadora e voluntários do evento.

Informações e venda de convites

  • Elthon – (18) 99747-8839
  • Ariane – (18) 99699-2420
  • Vamp – (18) 99738-2196

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