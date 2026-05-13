A solidariedade será destaque em Coroados no próximo dia 17 de maio de 2026, com a realização do 9º Leilão Direito de Viver, evento beneficente que destinará toda a arrecadação ao Hospital de Amor, referência nacional no tratamento gratuito e humanizado contra o câncer.
A programação acontece no Salão Paroquial da cidade, com início às 11h, reunindo almoço beneficente, show de prêmios e o tradicional leilão de gados. Neste ano, também serão leiloadas duas fivelas exclusivas do Hospital de Amor, cuja renda será totalmente revertida à instituição.
Os organizadores destacam que o objetivo principal é fortalecer o trabalho desenvolvido pelo hospital, que atende milhares de pacientes de diversas regiões do país, oferecendo tratamento gratuito e especializado.
O almoço contará com cardápio variado, incluindo arroz, feijão gordo, maionese de legumes, salada mix, carne assada, porco no tacho e linguiça. Após o almoço, o público poderá participar do show de prêmios e, na sequência, acompanhar o leilão beneficente.
Os convites custam R$ 40, com cobrança para crianças a partir de 10 anos. A organização orienta os participantes a levarem pratos e talheres.
De acordo com o presidente da comissão organizadora, Elthon Machado, o evento já se tornou uma tradição solidária no município e representa uma importante mobilização regional em apoio ao Hospital de Amor.
“Cada contribuição faz diferença na vida de milhares de pacientes. É um evento construído pela união da comunidade, produtores rurais, voluntários e empresas parceiras, todos com o mesmo propósito de ajudar o Hospital de Amor a continuar salvando vidas”, destacou.
Os convites podem ser adquiridos com integrantes da comissão organizadora e voluntários do evento.
Informações e venda de convites
- Elthon – (18) 99747-8839
- Ariane – (18) 99699-2420
- Vamp – (18) 99738-2196
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.