12 de maio de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
VOTUPORANGA

Peão morto em rodeio na região era campeão e recém-casado

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Peão mato-grossense de 32 anos havia se casado recentemente e deixa esposa e dois filhos pequenos após tragédia em competição em Votuporanga
Peão mato-grossense de 32 anos havia se casado recentemente e deixa esposa e dois filhos pequenos após tragédia em competição em Votuporanga

O competidor de rodeio Rafael Silvio Oliveira, de 32 anos, morreu depois de sofrer um grave acidente durante uma montaria no Votu International Rodeo, realizado em Votuporanga. Natural de Pedra Preta, Rafael acumulava títulos importantes no esporte e era bastante conhecido no circuito nacional de rodeios.

O peão vivia um momento especial na vida pessoal. Há pouco mais de um mês, ele havia oficializado o casamento. Rafael deixa a esposa, Anna Correa, além de dois filhos pequenos. A morte do atleta gerou grande repercussão entre familiares, amigos e admiradores do rodeio em várias regiões do país.

Nas redes sociais, a esposa publicou uma mensagem emocionada agradecendo o apoio recebido após a tragédia.

Conforme divulgado anteriormente pela Folha da Região, Rafael disputava uma prova por equipes quando perdeu o equilíbrio durante a montaria e caiu na arena, sendo atingido pelo animal logo em seguida.

Socorristas que trabalhavam no rodeio entraram rapidamente no local para prestar atendimento emergencial ao competidor. Após os primeiros socorros, ele foi levado em uma unidade móvel de terapia intensiva para a Santa Casa de Votuporanga, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota oficial, a organização do evento lamentou profundamente a morte do atleta e informou que está oferecendo suporte aos familiares. O comunicado ressaltou ainda que toda a assistência médica necessária foi prestada imediatamente após o acidente.

As imagens da ocorrência foram transmitidas ao vivo pela internet e provocaram forte comoção entre espectadores, competidores e fãs do rodeio em todo o país.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários