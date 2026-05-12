O competidor de rodeio Rafael Silvio Oliveira, de 32 anos, morreu depois de sofrer um grave acidente durante uma montaria no Votu International Rodeo, realizado em Votuporanga. Natural de Pedra Preta, Rafael acumulava títulos importantes no esporte e era bastante conhecido no circuito nacional de rodeios.
O peão vivia um momento especial na vida pessoal. Há pouco mais de um mês, ele havia oficializado o casamento. Rafael deixa a esposa, Anna Correa, além de dois filhos pequenos. A morte do atleta gerou grande repercussão entre familiares, amigos e admiradores do rodeio em várias regiões do país.
Nas redes sociais, a esposa publicou uma mensagem emocionada agradecendo o apoio recebido após a tragédia.
Conforme divulgado anteriormente pela Folha da Região, Rafael disputava uma prova por equipes quando perdeu o equilíbrio durante a montaria e caiu na arena, sendo atingido pelo animal logo em seguida.
Socorristas que trabalhavam no rodeio entraram rapidamente no local para prestar atendimento emergencial ao competidor. Após os primeiros socorros, ele foi levado em uma unidade móvel de terapia intensiva para a Santa Casa de Votuporanga, mas não resistiu aos ferimentos.
Em nota oficial, a organização do evento lamentou profundamente a morte do atleta e informou que está oferecendo suporte aos familiares. O comunicado ressaltou ainda que toda a assistência médica necessária foi prestada imediatamente após o acidente.
As imagens da ocorrência foram transmitidas ao vivo pela internet e provocaram forte comoção entre espectadores, competidores e fãs do rodeio em todo o país.
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