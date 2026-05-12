O competidor de rodeio Rafael Silvio Oliveira, de 32 anos, morreu depois de sofrer um grave acidente durante uma montaria no Votu International Rodeo, realizado em Votuporanga. Natural de Pedra Preta, Rafael acumulava títulos importantes no esporte e era bastante conhecido no circuito nacional de rodeios.

O peão vivia um momento especial na vida pessoal. Há pouco mais de um mês, ele havia oficializado o casamento. Rafael deixa a esposa, Anna Correa, além de dois filhos pequenos. A morte do atleta gerou grande repercussão entre familiares, amigos e admiradores do rodeio em várias regiões do país.

Nas redes sociais, a esposa publicou uma mensagem emocionada agradecendo o apoio recebido após a tragédia.