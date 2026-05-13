Uma motociclista de 30 anos precisou ser socorrida após sofrer um mal súbito e se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (12), em Birigui. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Anchieta e Barão do Rio Branco, na região central da cidade.

Segundo informações apuradas no local, a jovem conduzia uma Honda Biz pela Rua Anchieta, no bairro Alto, quando começou a passar mal ao acessar a Rua Barão do Rio Branco, no sentido Centro. Sem conseguir manter o controle da motocicleta, ela acabou atingindo a traseira de um veículo que estava estacionado regularmente na via.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e chegaram rapidamente ao endereço para prestar apoio à ocorrência. A motociclista reclamava de fortes dores no braço direito e também nas pernas, sendo necessário o acionamento de uma equipe de resgate. Ela foi encaminhada ao Pronto-socorro Municipal para avaliação médica.