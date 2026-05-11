A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou neste final de semana a tabela e os grupos do Campeonato Paulista Sub-20 Série B de 2026, competição que reúne clubes de diversas regiões do estado e é considerada uma das principais vitrines das categorias de base do futebol paulista.
A região de Araçatuba terá dois representantes no torneio: a Associação Esportiva Araçatuba (AEA) e o Bandeirante Esporte Clube, de Birigui. As equipes integram o Grupo 1, ao lado da Santacruzense, Assisense e VOCEM, ambos de Assis.
Um dos confrontos mais aguardados da primeira fase já tem data definida. O clássico regional entre AEA e Bandeirante acontece no dia 12 de junho, uma sexta-feira, às 19h, em Araçatuba, pela segunda rodada da competição.
O Bandeirante estreia antes, no dia 5 de junho, contra o Clube Atlético Assisense, no estádio Pedro Marin Berbel, o Pedrão, em Birigui. A entrada para os torcedores será mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.
Já a AEA chega para a disputa em meio a uma nova parceria anunciada com o Araçatuba Futebol Clube. Segundo os clubes, a união envolve estrutura, planejamento e fortalecimento do futebol de base no município, tendo o Campeonato Paulista Sub-20 como primeiro passo do projeto conjunto.
Na primeira fase, os times se enfrentam em jogos de ida e volta dentro dos próprios grupos. Avançam para a fase eliminatória os três melhores colocados de cada chave, além dos cinco melhores quartos colocados gerais.
A partir da segunda fase, o campeonato passa a ser disputado em sistema mata-mata. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.
Além da disputa pelo título, a competição também vale acesso. Os dois finalistas garantem vaga no Campeonato Paulista Sub-20 Série A de 2027.
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