A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou neste final de semana a tabela e os grupos do Campeonato Paulista Sub-20 Série B de 2026, competição que reúne clubes de diversas regiões do estado e é considerada uma das principais vitrines das categorias de base do futebol paulista.

A região de Araçatuba terá dois representantes no torneio: a Associação Esportiva Araçatuba (AEA) e o Bandeirante Esporte Clube, de Birigui. As equipes integram o Grupo 1, ao lado da Santacruzense, Assisense e VOCEM, ambos de Assis.

Um dos confrontos mais aguardados da primeira fase já tem data definida. O clássico regional entre AEA e Bandeirante acontece no dia 12 de junho, uma sexta-feira, às 19h, em Araçatuba, pela segunda rodada da competição.