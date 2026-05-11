11 de maio de 2026
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TRAGÉDIA NA ARENA

Peão morre após ser atingido por touro em rodeio de Votuporanga

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Competidor de 32 anos sofreu acidente durante prova e morreu na Santa Casa
Competidor de 32 anos sofreu acidente durante prova e morreu na Santa Casa

Um grave acidente registrado durante o Votu International Rodeo, em Votuporanga, terminou com a morte do peão Rafael Silvio Oliveira, de 32 anos, na noite de domingo (10). O competidor participava de uma disputa por equipes quando caiu da montaria e acabou sendo atingido pelo touro dentro da arena.

Equipes de resgate que atuavam no evento entraram rapidamente na arena para conter o animal e prestar os primeiros atendimentos ao atleta. Rafael foi encaminhado em uma UTI móvel para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

A organização do rodeio divulgou nota lamentando a morte do competidor e informou que toda a assistência necessária está sendo oferecida aos familiares e amigos. O comunicado destacou ainda que Rafael recebeu atendimento imediato da equipe médica presente no evento.

O acidente foi transmitido ao vivo pela internet e causou forte comoção entre o público e participantes da competição.

O sepultamento de Rafael Silvio Oliveira está previsto para a manhã de terça-feira (12), no Cemitério Municipal de Pedra Preta, cidade onde familiares e amigos devem prestar as últimas homenagens ao atleta.

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