Um grave acidente registrado durante o Votu International Rodeo, em Votuporanga, terminou com a morte do peão Rafael Silvio Oliveira, de 32 anos, na noite de domingo (10). O competidor participava de uma disputa por equipes quando caiu da montaria e acabou sendo atingido pelo touro dentro da arena.
Equipes de resgate que atuavam no evento entraram rapidamente na arena para conter o animal e prestar os primeiros atendimentos ao atleta. Rafael foi encaminhado em uma UTI móvel para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.
A organização do rodeio divulgou nota lamentando a morte do competidor e informou que toda a assistência necessária está sendo oferecida aos familiares e amigos. O comunicado destacou ainda que Rafael recebeu atendimento imediato da equipe médica presente no evento.
O acidente foi transmitido ao vivo pela internet e causou forte comoção entre o público e participantes da competição.
O sepultamento de Rafael Silvio Oliveira está previsto para a manhã de terça-feira (12), no Cemitério Municipal de Pedra Preta, cidade onde familiares e amigos devem prestar as últimas homenagens ao atleta.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.