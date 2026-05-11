Um grave acidente registrado durante o Votu International Rodeo, em Votuporanga, terminou com a morte do peão Rafael Silvio Oliveira, de 32 anos, na noite de domingo (10). O competidor participava de uma disputa por equipes quando caiu da montaria e acabou sendo atingido pelo touro dentro da arena.

Equipes de resgate que atuavam no evento entraram rapidamente na arena para conter o animal e prestar os primeiros atendimentos ao atleta. Rafael foi encaminhado em uma UTI móvel para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

A organização do rodeio divulgou nota lamentando a morte do competidor e informou que toda a assistência necessária está sendo oferecida aos familiares e amigos. O comunicado destacou ainda que Rafael recebeu atendimento imediato da equipe médica presente no evento.