11 de maio de 2026
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INVESTIGAÇÃO

MP arquiva apuração sobre gratificações na GCM de Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Conselho Superior não identificou indícios de improbidade ou dano ao erário
Conselho Superior não identificou indícios de improbidade ou dano ao erário

O Conselho Superior do Ministério Público homologou o arquivamento de uma investigação que apurava possíveis irregularidades relacionadas à concessão de funções gratificadas e à atuação de guardas civis municipais em Araçatuba. A decisão foi tomada por unanimidade durante sessão realizada no fim de março.

A apuração analisava supostos desvios envolvendo designações de servidores da Guarda Civil Municipal (GCM), além do emprego de agentes na segurança institucional do prefeito Lucas Zanatta (PL).

Segundo o entendimento do colegiado, não foram encontrados elementos que justificassem o prosseguimento da investigação. O relatório acolhido pelo Conselho apontou ausência de indícios de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, má-fé ou prejuízo aos cofres públicos.

O Ministério Público também avaliou que a concessão de funções gratificadas já integrava a estrutura administrativa do município em gestões anteriores, respaldada por legislações já existentes. Para o órgão, esse contexto enfraquece a hipótese de eventual prática dolosa por parte de agentes públicos.

Em relação ao uso de guardas municipais na segurança do chefe do Executivo, o entendimento apresentado foi de que a prática pode ser compatível com a legislação, desde que vinculada ao interesse público e à proteção institucional da autoridade.

 O arquivamento, no entanto, não impede eventual reabertura do caso caso surjam novos fatos ou provas. Vale lembra que existe na Câmara da cidade uma Comissão que investiga as mesmas denúncias.

A denúncia é de possíveis atos de desvio de função desses guardas municipais, além de possível uso indevido de recursos humanos para a segurança pessoal do prefeito e familiares

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