O Conselho Superior do Ministério Público homologou o arquivamento de uma investigação que apurava possíveis irregularidades relacionadas à concessão de funções gratificadas e à atuação de guardas civis municipais em Araçatuba. A decisão foi tomada por unanimidade durante sessão realizada no fim de março.
A apuração analisava supostos desvios envolvendo designações de servidores da Guarda Civil Municipal (GCM), além do emprego de agentes na segurança institucional do prefeito Lucas Zanatta (PL).
Segundo o entendimento do colegiado, não foram encontrados elementos que justificassem o prosseguimento da investigação. O relatório acolhido pelo Conselho apontou ausência de indícios de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, má-fé ou prejuízo aos cofres públicos.
O Ministério Público também avaliou que a concessão de funções gratificadas já integrava a estrutura administrativa do município em gestões anteriores, respaldada por legislações já existentes. Para o órgão, esse contexto enfraquece a hipótese de eventual prática dolosa por parte de agentes públicos.
Em relação ao uso de guardas municipais na segurança do chefe do Executivo, o entendimento apresentado foi de que a prática pode ser compatível com a legislação, desde que vinculada ao interesse público e à proteção institucional da autoridade.
O arquivamento, no entanto, não impede eventual reabertura do caso caso surjam novos fatos ou provas. Vale lembra que existe na Câmara da cidade uma Comissão que investiga as mesmas denúncias.
A denúncia é de possíveis atos de desvio de função desses guardas municipais, além de possível uso indevido de recursos humanos para a segurança pessoal do prefeito e familiares
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