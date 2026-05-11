O Conselho Superior do Ministério Público homologou o arquivamento de uma investigação que apurava possíveis irregularidades relacionadas à concessão de funções gratificadas e à atuação de guardas civis municipais em Araçatuba. A decisão foi tomada por unanimidade durante sessão realizada no fim de março.

A apuração analisava supostos desvios envolvendo designações de servidores da Guarda Civil Municipal (GCM), além do emprego de agentes na segurança institucional do prefeito Lucas Zanatta (PL).

Segundo o entendimento do colegiado, não foram encontrados elementos que justificassem o prosseguimento da investigação. O relatório acolhido pelo Conselho apontou ausência de indícios de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, má-fé ou prejuízo aos cofres públicos.