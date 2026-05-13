13 de maio de 2026
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AÇÃO DA PM

Flagrante de tráfico termina com dupla presa em Guararapes

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Polícia Militar apreendeu cocaína, dinheiro e materiais usados no tráfico no bairro Mário Covas
Polícia Militar apreendeu cocaína, dinheiro e materiais usados no tráfico no bairro Mário Covas

Na tarde desta terça-feira (12), dois homens foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Mário Covas, em Guararapes. A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, durante patrulhamento pela rua João de Souza Guimarães.

Segundo informações da corporação, os policiais perceberam uma movimentação suspeita entre um motociclista e uma mulher que estava em um veículo. Diante da atitude considerada incomum, foi realizada a abordagem dos envolvidos.

Durante a vistoria, os militares localizaram porções de cocaína, quantia em dinheiro, balanças de precisão, embalagens utilizadas para separar entorpecentes e outros objetos relacionados à comercialização de drogas.

Os suspeitos foram encaminhados ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos de polícia judiciária, ambos permaneceram detidos e ficaram à disposição da Justiça.

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