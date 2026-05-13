Na tarde desta terça-feira (12), dois homens foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Mário Covas, em Guararapes. A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, durante patrulhamento pela rua João de Souza Guimarães.

Segundo informações da corporação, os policiais perceberam uma movimentação suspeita entre um motociclista e uma mulher que estava em um veículo. Diante da atitude considerada incomum, foi realizada a abordagem dos envolvidos.

Durante a vistoria, os militares localizaram porções de cocaína, quantia em dinheiro, balanças de precisão, embalagens utilizadas para separar entorpecentes e outros objetos relacionados à comercialização de drogas.