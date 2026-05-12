A região de Araçatuba passará a contar com um novo reforço no combate à violência contra a mulher. O Governo do Estado de São Paulo confirmou nesta segunda-feira (12) a implantação do chamado “Espaço Lilás” em unidades da Polícia Militar de Araçatuba e Andradina, criando uma rede especializada de acolhimento e acompanhamento para vítimas de violência doméstica.
O projeto integra um pacote estadual que prevê a instalação de 40 salas especializadas em batalhões e companhias da PM espalhados por diversas cidades paulistas. Diferente do atendimento emergencial tradicional, a proposta do Espaço Lilás é oferecer suporte contínuo às mulheres após o registro da ocorrência, fortalecendo a prevenção e reduzindo os riscos de reincidência da violência.
Durante o anúncio, o governador Tarcísio de Freitas destacou a importância de ampliar os mecanismos de proteção e incentivar as denúncias. Segundo ele, o objetivo é criar caminhos para que as vítimas tenham mais segurança ao buscar ajuda e acesso a uma rede efetiva de acolhimento e assistência.
O atendimento deverá ser realizado prioritariamente por policiais militares femininas, com atuação voltada ao acompanhamento próximo das vítimas. Entre as principais ações previstas estão visitas solidárias realizadas em até dez dias após a ocorrência, visitas preventivas para evitar novos episódios de violência e participação no grupo “PVS Acolher”, criado para fortalecer o vínculo entre a PM e as mulheres atendidas.
De acordo com o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, o novo modelo busca transformar o atendimento à violência doméstica em um trabalho permanente de monitoramento e orientação, aproximando as vítimas da rede de proteção existente.
O Espaço Lilás atuará de forma complementar à Cabine Lilás do 190. Enquanto a central emergencial segue responsável pelos atendimentos imediatos e monitoramento de agressores com tornozeleira eletrônica, o novo espaço terá foco no acolhimento humanizado e no acompanhamento das mulheres após o boletim de ocorrência.
A iniciativa faz parte do programa estadual “SP Por Todas”, criado para ampliar políticas públicas voltadas às mulheres, promovendo proteção, autonomia financeira e fortalecimento da rede de apoio em todo o estado.
Entre as ferramentas já disponíveis pelo programa está o aplicativo SP Mulher Segura, que permite contato direto com a polícia em situações de risco e emergência.
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