A região de Araçatuba passará a contar com um novo reforço no combate à violência contra a mulher. O Governo do Estado de São Paulo confirmou nesta segunda-feira (12) a implantação do chamado “Espaço Lilás” em unidades da Polícia Militar de Araçatuba e Andradina, criando uma rede especializada de acolhimento e acompanhamento para vítimas de violência doméstica.

O projeto integra um pacote estadual que prevê a instalação de 40 salas especializadas em batalhões e companhias da PM espalhados por diversas cidades paulistas. Diferente do atendimento emergencial tradicional, a proposta do Espaço Lilás é oferecer suporte contínuo às mulheres após o registro da ocorrência, fortalecendo a prevenção e reduzindo os riscos de reincidência da violência.

Durante o anúncio, o governador Tarcísio de Freitas destacou a importância de ampliar os mecanismos de proteção e incentivar as denúncias. Segundo ele, o objetivo é criar caminhos para que as vítimas tenham mais segurança ao buscar ajuda e acesso a uma rede efetiva de acolhimento e assistência.