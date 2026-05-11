A Prefeitura de Sebastianópolis do Sul, a aproximadamente 90 km de Araçatuba, publicou edital de um novo processo seletivo simplificado para contratação de profissionais de nível médio. A seleção prevê o preenchimento de vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva para futuras convocações.

As oportunidades são destinadas aos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias. Para participar, os candidatos devem possuir ensino médio completo e realizar curso de formação inicial de 40 horas no momento da convocação.

Os profissionais contratados terão salário de R$ 3.242,00 para atuação em carga horária de 40 horas semanais. O processo seletivo está sob responsabilidade da empresa CMM Assessoria e Consultoria em Gestão Pública.