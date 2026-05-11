A Prefeitura de Sebastianópolis do Sul, a aproximadamente 90 km de Araçatuba, publicou edital de um novo processo seletivo simplificado para contratação de profissionais de nível médio. A seleção prevê o preenchimento de vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva para futuras convocações.
As oportunidades são destinadas aos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias. Para participar, os candidatos devem possuir ensino médio completo e realizar curso de formação inicial de 40 horas no momento da convocação.
Os profissionais contratados terão salário de R$ 3.242,00 para atuação em carga horária de 40 horas semanais. O processo seletivo está sob responsabilidade da empresa CMM Assessoria e Consultoria em Gestão Pública.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet atér o dia 17 de maio de 2026, até às 23h30. Para confirmar a participação, o candidato deverá preencher o formulário disponível no site da organizadora e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 80.
A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para ocorrer no dia 31 de maio de 2026.
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