Araçatuba e cidades da região devem enfrentar uma semana de temperaturas baixas nos próximos dias. De acordo com dados do IPMet, da Unesp de Bauru, as menores temperaturas estão previstas para esta segunda-feira (11) e terça-feira (12), quando os termômetros podem marcar 6°C e 7°C, respectivamente. Apesar do frio intenso nas primeiras horas do dia, as tardes seguem com elevação gradual das temperaturas, podendo atingir entre 28°C e 30°C.

Na quarta-feira, a mínima prevista sobe para 12°C, enquanto quinta e sexta-feira devem registrar cerca de 17°C durante a madrugada. Mesmo com essa leve elevação, o cenário continuará sendo de manhãs frias, noites geladas e tardes mais quentes ao longo da semana. Para o domingo, há apenas uma pequena possibilidade de chuva, com previsão de até 2 milímetros.

No estado de São Paulo, a frente fria também provoca queda nas temperaturas em diversas regiões, principalmente no interior e nas áreas mais ao sul do território paulista. Cidades próximas à divisa com o Paraná devem amanhecer com sensação térmica ainda mais baixa, enquanto na capital paulista o clima permanece ameno e com ventos frios durante as manhãs.