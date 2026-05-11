Uma operação da Polícia Civil realizada nesta sexta-feira (8) resultou na prisão de três mulheres suspeitas de envolvimento na produção e compartilhamento de conteúdos de abuso sexual infantil. A ação foi coordenada por investigadores de Andradina, e ocorreu simultaneamente em diferentes estados brasileiros.

Segundo as investigações divulgadas no final de semana, o caso teve desdobramento após a análise de aparelhos eletrônicos apreendidos na residência de um vigilante detido anteriormente em Castilho, suspeito de registrar imagens de crianças durante chamadas de vídeo pela internet.

De acordo com a polícia, as mulheres são investigadas por utilizar as próprias filhas na produção dos conteúdos ilícitos. Os materiais eram enviados ao homem preso em março deste ano, que já vinha sendo monitorado pelas autoridades durante a apuração do caso.