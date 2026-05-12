12 de maio de 2026
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BRIGA

Confusão após jogo termina em denúncia de agressão em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Guilherme Renan/FR
Polícia Civil investiga o caso
Polícia Civil investiga o caso

Uma partida de basquete realizada no Ginásio Plácido Rocha, em Araçatuba, terminou em tumulto e acusações de agressão entre integrantes das equipes envolvidas. O episódio teria acontecido na noite da última quinta-feira (7), mas o boletim de ocorrência foi registrado oficialmente nesta segunda-feira (11).

Segundo informações apuradas, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de desentendimento após o encerramento de uma competição entre times de Araçatuba e Birigui.

De acordo com o registro policial, a situação começou durante os cumprimentos entre atletas e membros das comissões técnicas logo após o fim da partida. O que inicialmente seria apenas um desentendimento acabou evoluindo para empurrões e confusão generalizada.

Conforme relato apresentado à polícia, a treinadora da equipe de Birigui afirmou ter sido agredida no braço pela treinadora da equipe adversária. A acusada, por sua vez, negou qualquer tipo de agressão física.

O boletim ainda aponta que, durante o tumulto, um treinador ligado à equipe de Araçatuba teria feito ameaças contra um atleta menor de idade da equipe biriguiense.

As versões apresentadas pelos envolvidos foram registradas pelas autoridades e o caso agora deverá ser analisado e investigado pela Polícia Civil.

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