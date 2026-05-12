Uma partida de basquete realizada no Ginásio Plácido Rocha, em Araçatuba, terminou em tumulto e acusações de agressão entre integrantes das equipes envolvidas. O episódio teria acontecido na noite da última quinta-feira (7), mas o boletim de ocorrência foi registrado oficialmente nesta segunda-feira (11).
Segundo informações apuradas, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de desentendimento após o encerramento de uma competição entre times de Araçatuba e Birigui.
De acordo com o registro policial, a situação começou durante os cumprimentos entre atletas e membros das comissões técnicas logo após o fim da partida. O que inicialmente seria apenas um desentendimento acabou evoluindo para empurrões e confusão generalizada.
Conforme relato apresentado à polícia, a treinadora da equipe de Birigui afirmou ter sido agredida no braço pela treinadora da equipe adversária. A acusada, por sua vez, negou qualquer tipo de agressão física.
O boletim ainda aponta que, durante o tumulto, um treinador ligado à equipe de Araçatuba teria feito ameaças contra um atleta menor de idade da equipe biriguiense.
As versões apresentadas pelos envolvidos foram registradas pelas autoridades e o caso agora deverá ser analisado e investigado pela Polícia Civil.
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