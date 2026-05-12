Uma partida de basquete realizada no Ginásio Plácido Rocha, em Araçatuba, terminou em tumulto e acusações de agressão entre integrantes das equipes envolvidas. O episódio teria acontecido na noite da última quinta-feira (7), mas o boletim de ocorrência foi registrado oficialmente nesta segunda-feira (11).

Segundo informações apuradas, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de desentendimento após o encerramento de uma competição entre times de Araçatuba e Birigui.

De acordo com o registro policial, a situação começou durante os cumprimentos entre atletas e membros das comissões técnicas logo após o fim da partida. O que inicialmente seria apenas um desentendimento acabou evoluindo para empurrões e confusão generalizada.