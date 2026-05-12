Uma operação realizada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (12) terminou com a apreensão de uma grande quantia em dinheiro, armamento, drogas e veículos de alto valor em Penápolis.

A ação foi coordenada por equipes da DISE/SECCOLD, ligadas ao DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais), com apoio do DEINTER-10, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

Os policiais estiveram em um imóvel localizado no bairro Portal das Primaveras, alvo de investigações que apontavam suspeitas de armazenamento de armas irregulares e possível movimentação financeira ligada a atividades criminosas.