Uma operação realizada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (12) terminou com a apreensão de uma grande quantia em dinheiro, armamento, drogas e veículos de alto valor em Penápolis.
A ação foi coordenada por equipes da DISE/SECCOLD, ligadas ao DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais), com apoio do DEINTER-10, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.
Os policiais estiveram em um imóvel localizado no bairro Portal das Primaveras, alvo de investigações que apontavam suspeitas de armazenamento de armas irregulares e possível movimentação financeira ligada a atividades criminosas.
Durante as buscas, os investigadores encontraram R$ 167.100 em dinheiro vivo dentro da residência. A forma como o valor estava guardado chamou a atenção das equipes policiais.
Além da quantia em espécie, foi apreendido um revólver calibre .357 — arma considerada de uso restrito — acompanhado de munições de calibres .357 e .38. Uma porção de maconha também foi localizada no imóvel.
A operação resultou ainda na apreensão de um Toyota Corolla Cross e de uma motocicleta Triumph Tiger 800, veículos que passarão por perícia e análise investigativa para apurar possível ligação com práticas criminosas.
O morador da residência acabou preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Após ser conduzido à delegacia, ele permaneceu à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia.
Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para esclarecer a origem do dinheiro apreendido, a procedência da arma e eventuais conexões do suspeito com outros integrantes de organizações criminosas que atuam na região.
A corporação destacou que operações deste tipo fazem parte das ações permanentes de combate ao tráfico de drogas e à criminalidade organizada no interior do estado.
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