A Polícia Civil cumpriu nesta segunda-feira (11), em Birigui, um mandado de internação provisória contra um homem investigado por uma série de episódios envolvendo ameaças, agressões e atos de vandalismo registrados nos últimos meses no município.

O investigado, identificado pelas iniciais C.M.A., é apontado também como o responsável pelo envio de mensagens com ameaças de uma possível chacina no Parque do Povo, durante a tradicional feira municipal realizada aos domingos, fato que gerou preocupação e repercussão entre moradores da cidade.

Segundo as investigações, o homem vinha apresentando comportamento considerado agressivo e instável. Um dos primeiros registros ocorreu no fim de março, quando ele teria agredido a própria mãe durante um suposto surto. No dia seguinte, conforme apurado pela Polícia Civil, o investigado voltou a ameaçar a vítima e teria encostado uma tesoura em seu pescoço.