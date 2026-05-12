A Polícia Civil finalizou as investigações da chamada “Operação Ostentatio”, em Penápolis, e o Ministério Público denunciou 26 pessoas suspeitas de participação em um esquema criminoso voltado à prática de golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro.

As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (11) pela Delegacia Seccional de Araçatuba. Segundo a investigação, o grupo era altamente estruturado e atuava de forma organizada para aplicar fraudes financeiras em larga escala.

O trabalho policial começou em dezembro de 2024, após denúncias apontarem movimentações suspeitas envolvendo crimes eletrônicos. A partir disso, investigadores passaram a monitorar os envolvidos e identificar a estrutura utilizada pelo grupo.

Durante a operação, deflagrada em março deste ano, equipes da Polícia Civil cumpriram diversos mandados de busca e apreensão em imóveis ligados aos investigados.