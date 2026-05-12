12 de maio de 2026
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JUSTIÇA

Operação Ostentatio denuncia 26 por golpes em Penápolis

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação

A Polícia Civil finalizou as investigações da chamada “Operação Ostentatio”, em Penápolis, e o Ministério Público denunciou 26 pessoas suspeitas de participação em um esquema criminoso voltado à prática de golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro.
As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (11) pela Delegacia Seccional de Araçatuba. Segundo a investigação, o grupo era altamente estruturado e atuava de forma organizada para aplicar fraudes financeiras em larga escala.

O trabalho policial começou em dezembro de 2024, após denúncias apontarem movimentações suspeitas envolvendo crimes eletrônicos. A partir disso, investigadores passaram a monitorar os envolvidos e identificar a estrutura utilizada pelo grupo.

Durante a operação, deflagrada em março deste ano, equipes da Polícia Civil cumpriram diversos mandados de busca e apreensão em imóveis ligados aos investigados.

Celulares, computadores, documentos, comprovantes bancários e outros materiais foram recolhidos pelos policiais.

De acordo com a apuração, os suspeitos utilizavam contas bancárias de terceiros — conhecidos popularmente como “laranjas” — além de empresas de fachada e boletos falsificados para movimentar valores obtidos através dos golpes.

A perícia realizada nos aparelhos apreendidos encontrou centenas de conversas, registros financeiros, comprovantes e dados pessoais de possíveis vítimas, elementos que fortaleceram o inquérito policial.

Com base nas provas reunidas, a Justiça decretou a prisão preventiva de três apontados como principais integrantes da organização criminosa. Um dos investigados, identificado pelas iniciais S.S.G., de 29 anos, acabou preso no mesmo dia da decisão judicial.

O inquérito foi concluído no fim de abril com o indiciamento de 23 pessoas. Posteriormente, o Ministério Público ampliou a denúncia para 26 investigados, acusados pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A denúncia foi aceita integralmente pela 3ª Vara de Penápolis, que também manteve as prisões preventivas já decretadas. Dois suspeitos continuam foragidos.

Mesmo com a conclusão parcial do caso, a Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outras possíveis pessoas envolvidas no esquema, além de localizar novas vítimas dos golpes praticados pela quadrilha.

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