12 de maio de 2026
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EM SANTÓPOLIS

TOR apreende mais de 2 mil medicamentos ilegais na Assis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Rodoviária
Motorista de Uberaba foi preso em Santópolis do Aguapeí com carga vinda do Paraguai
Motorista de Uberaba foi preso em Santópolis do Aguapeí com carga vinda do Paraguai

Durante uma operação de fiscalização realizada na noite desta segunda-feira (11), equipes do Tático Ostensivo Rodoviário apreenderam uma grande quantidade de medicamentos contrabandeados na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Santópolis do Aguapeí, região de Araçatuba.

A abordagem ocorreu por volta das 20h40, na altura do quilômetro 338, durante a Operação Impacto/Divisa. Os policiais interceptaram um veículo VW Virtus e perceberam comportamento suspeito do motorista durante a fiscalização.

Na vistoria do automóvel, os agentes encontraram diversas caixas de medicamentos e peptídeos de origem paraguaia. Segundo a polícia, os produtos seriam levados para a cidade de Uberaba, em Minas Gerais.

Entre os itens apreendidos estavam medicamentos utilizados para emagrecimento e substâncias peptídicas comercializadas de forma irregular. Ao todo, foram contabilizadas 2.292 ampolas de diferentes marcas e concentrações.

O condutor, de 41 anos e morador de Uberaba/MG, não possuía antecedentes criminais. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

O veículo utilizado no transporte e toda a carga de medicamentos foram apreendidos pelas autoridades.

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