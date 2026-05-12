Durante uma operação de fiscalização realizada na noite desta segunda-feira (11), equipes do Tático Ostensivo Rodoviário apreenderam uma grande quantidade de medicamentos contrabandeados na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Santópolis do Aguapeí, região de Araçatuba.

A abordagem ocorreu por volta das 20h40, na altura do quilômetro 338, durante a Operação Impacto/Divisa. Os policiais interceptaram um veículo VW Virtus e perceberam comportamento suspeito do motorista durante a fiscalização.

Na vistoria do automóvel, os agentes encontraram diversas caixas de medicamentos e peptídeos de origem paraguaia. Segundo a polícia, os produtos seriam levados para a cidade de Uberaba, em Minas Gerais.