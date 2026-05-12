A Prefeitura de Birigui anunciou nesta segunda-feira (11), o início da primeira etapa do programa +Asfalto, que prevê obras de recapeamento e pavimentação em diversos bairros do município. Nesta fase inicial, o investimento será de R$ 10 milhões, valor destinado pelo Governo do Estado de São Paulo exclusivamente para melhorias na malha viária da cidade.
Segundo a administração municipal, o convênio com o governo estadual já foi formalizado e os recursos encontram-se disponíveis para execução das obras. O objetivo é melhorar as condições de tráfego, aumentar a segurança viária e atender regiões que apresentam desgaste no pavimento.
Os serviços serão executados por empresa terceirizada, contratada por meio de processo licitatório que já está em andamento. A expectativa é de que as obras contemplem importantes corredores urbanos, bairros residenciais e vias de grande circulação em diferentes regiões da cidade.
Além do recapeamento asfáltico, o pacote de investimentos também inclui a pavimentação do prolongamento da Avenida José Agostinho Rossi até a Rua Shiguero Sakai, no Jardim Planalto. A intervenção é considerada estratégica para melhorar a mobilidade urbana e ampliar a ligação entre bairros da região.
Entre os bairros contemplados nesta etapa estão Portal da Pérola I e II, Residencial Monte Líbano, Jardim São Braz, Centro, Vila Xavier, Jardim Bela Vista, Jardim São Genaro, Parque Residencial América, Jardim Planalto, Vila Guarujá e outros pontos da cidade.
Lista de ruas e avenidas contempladas pelo programa em Birigui:
Avenida Afif José Abdo
T1: entre Rua Modalali Fayad Mansour e Rua José Sanches Gusmán
T2: entre Avenida Isaura Macarini Albani e Rua José Antônio Capel Sanches
Rua Francisco Lamacchia – entre Avenida Antônio da Silva Nunes e Avenida Paulo da Silva Nunes – Chácaras Caiçara
Rua Antônio Agatielo
T1: entre Rua Tiradentes e Avenida Pedro Gonçalves
T2: entre Avenida Cidade Jardim e Avenida Vitória Régia
Rua Florindo Lot – entre Rua Donato Perrotti e Rua João Paulo Tolomei – Residencial Monte Líbano
Rua Donato Perrotti – entre Rua Florindo Lot e Rua Bahia – Residencial Monte Líbano
Rua João Paulo Tolomei – entre Rua Braz Sanches Arriaga e Rua Francisco Valera – Residencial Monte Líbano
Rua Ângelo Tantin – entre Rua Antônio Agatielo e Rua Francisco Valera – Residencial Monte Líbano
Rua Etelvino Moimaz – entre Rua Tiradentes e Rua Francisco Valera – Residencial Monte Líbano
Rua Alcides Fernandes – entre Rua Tiradentes e Rua Francisco Valera – Residencial Monte Líbano
Rua José Troncoso – entre Rua João Galo e Rua Barão do Rio Branco – Vila Guarujá
Rua Anchieta – entre Rua João Galo e Rua Barão do Rio Branco – Vila Guarujá
Rua Salgado Filho – entre Rua João Galo e Rua Barão do Rio Branco – Vila Guarujá
Rua Santos Dumont – entre Rua José Troncoso e Rua Marco Botteon – Vila Guarujá
Travessa Marechal Deodoro – entre Rua Barão do Rio Branco e Rua Saudades – Centro
Avenida 9 de Julho – entre Avenida Euclides Miragaia e Viaduto Arlindo Bego – Novo Jardim Stábile
Rua Elias Antônio – entre Rua Guerino Bego e Avenida José Agostinho Rossi – Jardim Pinheiros
Avenida Manoel Salgado – entre Rua Luiz José Urbano Boteon e Avenida Pedro Gonçalves – Santana
Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa – entre Avenida Cidade Jardim e Rua Egídio Navarro – Jardim São Braz
Rua Pedro Sanches y Sanches – entre Rua Dr. Demosthenes Guanais Pereira e Rua Braz Sanches Arriaga – Jardim São Braz
Rua João Coradazzi – entre Rua Bahia e Rua Dr. Carlos Carvalho Rosa – Jardim São Genaro
Rua Antenor Clarindo – entre Rua Romildo Cervelati e Avenida 9 de Julho – Jardim Bela Vista
Rua Braz Sanches Arriaga – entre Avenida Pedro Gonçalves e Rua Francisco Calestini – Jardim São Braz
Rua Bahia – entre Avenida Vitória Régia e Rua Pernambuco – Jardim São Braz
Rua Coriolano Pompeu Paes de Campos – entre Rua Maranhão e final da via – Jardim São Genaro
Rua Paraíba – entre Rua Bahia e Rua Tiradentes – Jardim São Genaro
Rua Maranhão – entre Rua Dr. Demosthenes Guanais Pereira e Rua Bahia – Jardim São Genaro
Rua Dr. Demosthenes Guanais Pereira
T1: entre Rua Pernambuco e Avenida Dr. Arthur Cordeiro
T2: entre Rua Leandra Teixeira Machado e Rua Waldemar Lot
T3: entre Rua Donato Perrotti e Avenida Pedro Gonçalves
Rua Roberto Clark – entre Rua Bandeirantes e Rua Siqueira Campos – Centro
Rua Fundadores – entre Rua São Paulo e Rua 21 de Abril – Vila Xavier
Rua José Romera – entre Avenida Cidade Jardim e Rua Luiz Zambotti – Monte Líbano II
Rua Ernesto Ferracini Bilia – entre Avenida Thomaz Lopes Fernandes e Rua José Romera – Parque Residencial América
Avenida Vitória Régia – entre Rua Umberto Vignardi e Rua Antônio Agatielo – Quemil
Rua Antônio Polizel – entre Rua Ambrósio Xavier de Farias e Avenida Isaura Macarini Albani – Residencial Art Ville
Rua João Factur – entre Rua Antônio Polizel e Rua Euclides de Almeida – Residencial Art Ville
Avenida João Cernach – entorno do Lago da Raquete – Centro
Avenida Thomaz Lopes Fernandes – entre Rua Ernesto Ferracini Bilia e Rua Pedro Vendrame – Parque Residencial América
Avenida José Agostinho Rossi
T1: entre Rua Fernando Ibanhês e Rua Mantura Antônio – Jardim Planalto
T2: prolongamento da Avenida José Agostinho Rossi até Rua Shiguero Sakai – Jardim Planalto
