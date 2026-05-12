A Prefeitura de Penápolis abriu as inscrições para o Processo Seletivo Público de Estagiários destinado à formação de cadastro reserva. Os estudantes interessados poderão se inscrever até o próximo dia 24 de maio exclusivamente pela internet.

As oportunidades são voltadas para alunos do ensino superior matriculados nos cursos de Administração, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Informática, Pedagogia e Psicologia. O objetivo é reforçar o quadro de estagiários que atuam em diferentes setores da administração municipal.

Os universitários selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 490 para jornada de quatro horas diárias e R$ 735 para carga horária de seis horas por dia. Além disso, os estudantes terão direito a auxílio-transporte no valor de R$ 95.