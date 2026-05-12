A Prefeitura de Penápolis abriu as inscrições para o Processo Seletivo Público de Estagiários destinado à formação de cadastro reserva. Os estudantes interessados poderão se inscrever até o próximo dia 24 de maio exclusivamente pela internet.
As oportunidades são voltadas para alunos do ensino superior matriculados nos cursos de Administração, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Informática, Pedagogia e Psicologia. O objetivo é reforçar o quadro de estagiários que atuam em diferentes setores da administração municipal.
Os universitários selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 490 para jornada de quatro horas diárias e R$ 735 para carga horária de seis horas por dia. Além disso, os estudantes terão direito a auxílio-transporte no valor de R$ 95.
As inscrições devem ser realizadas pelo site oficial da Prefeitura de Penápolis (https://www.penapolis.sp.gov.br/portal). Após acessar a página, o candidato deverá preencher a ficha cadastral com informações pessoais, curso e instituição de ensino em que está regularmente matriculado.
Para participar do processo seletivo é necessário ter no mínimo 16 anos, residir em Penápolis, ser brasileiro ou naturalizado e estar regularmente matriculado em instituição de ensino superior. Também não poderão participar estudantes que já tenham realizado estágio na Prefeitura por período igual ou superior a dois anos.
A prova objetiva está prevista para o dia 31 de maio, em local e horário que ainda serão divulgados pela administração municipal. A avaliação terá caráter classificatório e contará com 20 questões de múltipla escolha envolvendo língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais.
O edital completo com todas as regras, conteúdo programático e detalhes do processo seletivo também está disponível no portal oficial da Prefeitura.
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