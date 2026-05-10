Uma noite de confraternização terminou em violência e correria no bairro Residencial Simões, em Birigui. Dois homens ficaram feridos após serem atacados com golpes de faca durante uma briga nas proximidades de um bar localizado na Rua Natal Masson, na noite desta sexta-feira (8).
De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, as equipes realizavam patrulhamento em uma ação no espaço da Terceira Idade, quando foram abordadas por um entregador, que relatou que havia um homem esfaqueando outra pessoa próximo à chamada “Cervejaria do Digão”.
Ao chegarem ao local, os guardas encontraram duas vítimas feridas e com sangramento aparente. Um dos homens apresentava ferimento acima do olho esquerdo e também um corte no braço. Já a segunda vítima teria sido atingida ao tentar separar a confusão.
Segundo o relato de uma das vítimas à GCM, todos estavam consumindo bebida alcoólica no estabelecimento quando a discussão começou. O homem contou que havia se levantado para aguardar uma amiga que ainda permanecia dentro do bar, momento em que o suspeito teria questionado o motivo de estar olhando em sua direção.
Ainda conforme o depoimento, mesmo após a tentativa de explicar a situação, o suspeito teria sacado uma faca e iniciado as agressões. Durante a luta corporal, outro homem tentou intervir para conter a briga, mas também acabou ferido.
Após o ataque, o autor fugiu do local em um veículo Honda Fit. Ele foi identificado pelas vítimas apenas pelo apelido de “Sexta” e, até o momento, não havia sido localizado.
As vítimas receberam atendimento da equipe de resgate e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui. Após atendimento médico, um dos feridos foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como lesão corporal.
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