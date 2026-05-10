Uma noite de confraternização terminou em violência e correria no bairro Residencial Simões, em Birigui. Dois homens ficaram feridos após serem atacados com golpes de faca durante uma briga nas proximidades de um bar localizado na Rua Natal Masson, na noite desta sexta-feira (8).

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, as equipes realizavam patrulhamento em uma ação no espaço da Terceira Idade, quando foram abordadas por um entregador, que relatou que havia um homem esfaqueando outra pessoa próximo à chamada “Cervejaria do Digão”.

Ao chegarem ao local, os guardas encontraram duas vítimas feridas e com sangramento aparente. Um dos homens apresentava ferimento acima do olho esquerdo e também um corte no braço. Já a segunda vítima teria sido atingida ao tentar separar a confusão.