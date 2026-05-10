A Secretaria Municipal de Turismo de Araçatuba divulgou, nesta sexta-feira (8), os vencedores do 2º Festival do Cupim Casqueirado. Ao todo, 14 estabelecimentos participaram da competição gastronômica.

O festival foi realizado entre os dias 10 e 26 de abril, com pratos vendidos a preço popular. Os participantes apresentaram versões tradicionais do cupim casqueirado e outras receitas, como lanches artesanais, salgados e combinações próprias.

A Espetaria & Cupim Grill Última Hora ficou em primeiro lugar na votação popular. O Kantu’s Bar ficou em segundo lugar, e o Ki-Espeto completou o pódio, em terceiro.