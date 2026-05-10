A Secretaria Municipal de Turismo de Araçatuba divulgou, nesta sexta-feira (8), os vencedores do 2º Festival do Cupim Casqueirado. Ao todo, 14 estabelecimentos participaram da competição gastronômica.
O festival foi realizado entre os dias 10 e 26 de abril, com pratos vendidos a preço popular. Os participantes apresentaram versões tradicionais do cupim casqueirado e outras receitas, como lanches artesanais, salgados e combinações próprias.
A Espetaria & Cupim Grill Última Hora ficou em primeiro lugar na votação popular. O Kantu’s Bar ficou em segundo lugar, e o Ki-Espeto completou o pódio, em terceiro.
Os vencedores receberão placas de reconhecimento nas categorias ouro, prata e bronze. Os demais participantes também serão homenageados em cerimônia organizada pela Secretaria Municipal de Turismo.
A votação foi feita por sistema online, com validação pelo número do cupom fiscal. Após consumir os pratos, os clientes puderam votar por QR Codes disponíveis nos estabelecimentos participantes e pelo portal oficial da prefeitura.
Segundo a Secretaria de Turismo, o festival teve como objetivo fortalecer a identidade gastronômica de Araçatuba, movimentar a economia local e ampliar a visibilidade de bares e restaurantes.
O cupim casqueirado é reconhecido oficialmente como prato típico do município desde 2010. A receita foi criada em 1989 por Sérgio Montoro, no bar Kiara.
A tradição também passou a contar com o Dia Municipal do Cupim Casqueirado, celebrado anualmente em 12 de abril e incluído no calendário oficial de eventos de Araçatuba.
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