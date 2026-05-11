Um levantamento comparativo da Adobe Acrobat sobre a adoção de inteligência artificial entre pequenas e médias empresas revelou que Brasil e América Latina apresentam alto nível de interesse e otimismo em relação à tecnologia, mas ainda permanecem em estágio intermediário de maturidade quando comparados aos Estados Unidos. O levantamento aponta que, apesar do discurso favorável à IA, o uso efetivo da tecnologia segue limitado na região, evidenciando um descompasso entre intenção e implementação.

De acordo com os dados analisados, no Brasil apenas cerca de 13% das PMEs utilizam inteligência artificial de forma efetiva em suas operações. Em contraste, aproximadamente 75% das empresas demonstram intenção de adotar a tecnologia nos próximos meses ou percebem impacto positivo da IA nos negócios. Esse cenário indica que a principal barreira para a expansão da IA não está na percepção de valor, mas na capacidade de execução.

O padrão brasileiro se repete em grande parte da América Latina. Países como Chile, México e Colômbia apresentam níveis de adoção ligeiramente superiores à média regional, mas ainda distantes dos patamares observados em economias mais maduras. De forma geral, a região é caracterizada por alta expectativa em torno da IA, combinada com uso pontual, concentrado principalmente em automação simples, marketing e análise de dados.