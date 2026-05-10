Uma cena de destruição e mistério marcou a madrugada deste domingo (10) em Birigui. Um veículo Kadett colidiu violentamente contra a calçada no cruzamento da Avenida Euclides Miragaia com a Rua Saudades, na Vila Germano, derrubando um poste utilizado para sustentação de câmeras de videomonitoramento. O motorista, porém, desapareceu antes da chegada das equipes policiais.
Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 3h26, após acionamento via Copom para atendimento de acidente de trânsito. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o automóvel bastante danificado e o poste particular caído sobre a via.
Testemunhas relataram que o condutor abandonou o carro logo após a colisão e fugiu a pé, sem prestar esclarecimentos. Pouco tempo depois, uma mulher compareceu ao local afirmando ser esposa do possível motorista e também proprietária do veículo. No entanto, ela informou não saber onde o marido estaria.
Diante da situação, os policiais elaboraram autos de infração relacionados ao abandono do local do acidente e às condições inadequadas dos pneus do automóvel, que apresentavam desgaste. O veículo foi recolhido ao pátio para evitar novos riscos no trânsito e liberar a passagem na região.
A Guarda Civil Municipal também esteve presente na ocorrência. Como o poste atingido sustentava equipamentos de videomonitoramento particular, os agentes recolheram as câmeras danificadas para preservação do material e possível análise das imagens.
O caso chama atenção para os perigos da imprudência no trânsito e para as consequências da fuga após acidentes. Além de aumentar a gravidade da ocorrência, abandonar o local pode dificultar investigações, impedir eventual socorro e trazer complicações legais ainda maiores ao responsável.
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