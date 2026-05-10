Uma cena de destruição e mistério marcou a madrugada deste domingo (10) em Birigui. Um veículo Kadett colidiu violentamente contra a calçada no cruzamento da Avenida Euclides Miragaia com a Rua Saudades, na Vila Germano, derrubando um poste utilizado para sustentação de câmeras de videomonitoramento. O motorista, porém, desapareceu antes da chegada das equipes policiais.

Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 3h26, após acionamento via Copom para atendimento de acidente de trânsito. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o automóvel bastante danificado e o poste particular caído sobre a via.

Testemunhas relataram que o condutor abandonou o carro logo após a colisão e fugiu a pé, sem prestar esclarecimentos. Pouco tempo depois, uma mulher compareceu ao local afirmando ser esposa do possível motorista e também proprietária do veículo. No entanto, ela informou não saber onde o marido estaria.