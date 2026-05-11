A Prefeitura de Birigui iniciou nesta semana uma nova etapa de monitoramento contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde e prevê visitas em aproximadamente 2,4 mil imóveis distribuídos em diferentes regiões do município.

Os trabalhos começaram pelo bairro Nossa Senhora de Fátima e fazem parte da Avaliação de Densidade Larvária (ADL), levantamento utilizado para identificar áreas com maior presença de criadouros do mosquito e orientar as estratégias de combate adotadas pelo município.

De acordo com a administração municipal, os imóveis vistoriados foram definidos por sorteio. Durante as visitas, agentes comunitários de saúde e equipes de controle de vetores realizam inspeções em quintais, recipientes e locais que possam acumular água parada.