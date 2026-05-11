Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de domingo (10), no bairro João Batista Botelho, em Araçatuba. A ação foi realizada por policiais militares na Rua Silvio Favarin após denúncia envolvendo possível comercialização de entorpecentes.

Durante a abordagem, os policiais fizeram buscas no imóvel e localizaram porções de maconha, balanças de precisão e diversos materiais usados para embalar drogas. Segundo a corporação, o suspeito também admitiu ter jogado parte dos entorpecentes em uma residência vizinha.

No local indicado, os agentes encontraram mais porções da droga. O homem foi encaminhado ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos, ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.