Uma mulher de 39 anos acabou presa na noite desta sexta-feira (8) depois de ser flagrada tentando levar mercadorias sem pagamento de uma loja de departamentos instalada na Avenida dos Araçás, em Araçatuba.

De acordo com informações apuradas, a Polícia Militar foi acionada após funcionários do sistema de segurança do comércio identificarem uma movimentação suspeita dentro da unidade. Clientes teriam alertado os seguranças ao perceberem que a mulher escondia objetos em uma bolsa enquanto caminhava pelos corredores.

Após a denúncia, a equipe passou a acompanhar a suspeita por meio das câmeras internas do estabelecimento. As imagens mostraram a mulher pegando diversos produtos e ocultando os itens antes de seguir para os caixas.