Uma mulher de 39 anos acabou presa na noite desta sexta-feira (8) depois de ser flagrada tentando levar mercadorias sem pagamento de uma loja de departamentos instalada na Avenida dos Araçás, em Araçatuba.
De acordo com informações apuradas, a Polícia Militar foi acionada após funcionários do sistema de segurança do comércio identificarem uma movimentação suspeita dentro da unidade. Clientes teriam alertado os seguranças ao perceberem que a mulher escondia objetos em uma bolsa enquanto caminhava pelos corredores.
Após a denúncia, a equipe passou a acompanhar a suspeita por meio das câmeras internas do estabelecimento. As imagens mostraram a mulher pegando diversos produtos e ocultando os itens antes de seguir para os caixas.
Segundo o registro da ocorrência, ela pagou apenas dois produtos e tentou deixar a loja levando várias mercadorias sem a devida compra. A abordagem aconteceu logo após ela ultrapassar a área de pagamento.
Durante a averiguação, foram encontrados diversos itens pertencentes ao estabelecimento, entre eles perfumes, acessórios, utensílios domésticos, produtos de higiene, objetos de cozinha e outros materiais. O valor total dos produtos recuperados foi estimado em R$ 912,65.
Funcionários relataram ainda que a suspeita já era conhecida pela equipe de segurança por situações semelhantes registradas anteriormente no mesmo local. Imagens e registros de outras ocorrências teriam sido preservados para auxiliar nas investigações.
A mulher foi encaminhada ao plantão policial juntamente com os produtos apreendidos e as testemunhas da ocorrência. Como a fiança não foi paga, ela permaneceu detida e ficou à disposição da Justiça.
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